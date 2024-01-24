россия продолжает зарабатывать миллионы на экспорте металлопродукции в ЕС — Finance.ua
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россия продолжает зарабатывать миллионы на экспорте металлопродукции в ЕС

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Европейский союз только в ноябре импортировал российскую металлопродукцию на €93,21 млн. По сравнению с ноябрем 2022-го ЕС уменьшил импорт такой продукции на 38,7%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Eurostat.
Расходы на импорт российской продукции составили €93,21 млн, что на 23,5% меньше по сравнению с октябрем и на 43,5% - по сравнению с ноябрем 2022-го.
Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты — 83% от общего объема поставок. При этом большая часть полуфабрикатов российского производства была направлена ​​в Бельгию. Также россия экспортировала в ЕС чугун и ферросплавы.
Таким образом, несмотря на введенные против россии санкции, горно-металлургический комплекс рф продолжает получать значительную прибыль от экспорта продукции в Евросоюз. И хотя показатели значительно снизились по сравнению с 2022 годом, поставки пока остаются на высоком уровне.
Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года и фактически ослабил ранее введенные ограничения.
По материалам:
РБК-Україна
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