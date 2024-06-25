ЕИБ готовится увеличить свои инвестиции в оборону — Finance.ua

ЕИБ готовится увеличить свои инвестиции в оборону
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует увеличить свои инвестиции в европейскую оборону, выделив на этот сектор дополнительные 6 млрд евро.
Об этом в интервью Reuters рассказала президент ЕИБ Надя Кальвиньо.
Она отметила необходимость укрепления европейской безопасности и оборонной промышленности.
«Мы уже выделили 8 млрд евро на инвестиции в этот сектор, из которых только 2 млрд были использованы», — отметила Кальвиньо.
Для эффективного освоения средств была создана специальная команда. «Мы организовали отдельный офис для ускорения реализации выделенных 6 млрд евро», — сказала она.
«Мы активно сотрудничаем с европейской промышленностью, и ожидается, что во второй половине года будет разработан ряд проектов», — добавила Кальвиньо, в частности в сфере безопасности границ, военной мобильности, разминирования и военных госпиталей.
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ЕИБ, поддерживающий страны региона, имеет значительное финансовое влияние, хоть и осторожно относится к инвестированию в оборону. Он поддержал спутниковый проект в Польше и немецком производителе беспилотников, но избегает инвестирования в боеприпасы.
Недавно ЕИБ изменил свои правила, позволив кредитовать или косвенно инвестировать в оборонные компании.
Тим Лоуренсон из Международного института стратегических исследований считает этот шаг символически важным и указывает на то, что он станет сигналом для других банков, что поддержка оборонных компаний приемлема.
«Любой европейский танк состоит из тысяч деталей, изготовленных сотнями небольших оборонных компаний по всей Европе. Эти компании испытывали трудности с получением кредитов и теперь будут иметь значительную поддержку», — пояснил он.
«Конечно, 8 млрд евро — это не много по сравнению с европейскими оборонными расходами на 2024 год, которые составляют $476 млрд, не говоря уже о расходах США в $968 млрд», — добавил эксперт.
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