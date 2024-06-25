ЕИБ готовится увеличить свои инвестиции в оборону — Finance.ua

ЕИБ готовится увеличить свои инвестиции в оборону Сегодня 13:30 — Мир

ЕИБ готовится увеличить свои инвестиции в оборону

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует увеличить свои инвестиции в европейскую оборону, выделив на этот сектор дополнительные 6 млрд евро.

Об этом в интервью Reuters рассказала президент ЕИБ Надя Кальвиньо.

Она отметила необходимость укрепления европейской безопасности и оборонной промышленности.

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«Мы уже выделили 8 млрд евро на инвестиции в этот сектор, из которых только 2 млрд были использованы», — отметила Кальвиньо.

Для эффективного освоения средств была создана специальная команда. «Мы организовали отдельный офис для ускорения реализации выделенных 6 млрд евро», — сказала она.

«Мы активно сотрудничаем с европейской промышленностью, и ожидается, что во второй половине года будет разработан ряд проектов», — добавила Кальвиньо, в частности в сфере безопасности границ, военной мобильности, разминирования и военных госпиталей.

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ЕИБ, поддерживающий страны региона, имеет значительное финансовое влияние, хоть и осторожно относится к инвестированию в оборону. Он поддержал спутниковый проект в Польше и немецком производителе беспилотников, но избегает инвестирования в боеприпасы.

Недавно ЕИБ изменил свои правила, позволив кредитовать или косвенно инвестировать в оборонные компании.

Тим Лоуренсон из Международного института стратегических исследований считает этот шаг символически важным и указывает на то, что он станет сигналом для других банков, что поддержка оборонных компаний приемлема.

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«Любой европейский танк состоит из тысяч деталей, изготовленных сотнями небольших оборонных компаний по всей Европе. Эти компании испытывали трудности с получением кредитов и теперь будут иметь значительную поддержку», — пояснил он.

«Конечно, 8 млрд евро — это не много по сравнению с европейскими оборонными расходами на 2024 год, которые составляют $476 млрд, не говоря уже о расходах США в $968 млрд», — добавил эксперт.

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