ЕИБ выделит Украине 560 млн евро: на что пойдут средства — Finance.ua
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ЕИБ выделит Украине 560 млн евро: на что пойдут средства

Казна и Политика
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ЕИБ выделит Украине 560 млн евро: на что пойдут средства
ЕИБ выделит Украине 560 млн евро: на что пойдут средства
В 2024 году Украина получит 560 миллионов евро для проектов в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, восстановления жилья, а также проекты, которые поддержат экономическое восстановление и украинский бизнес.
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
«В этом году Украина получит 560 млн евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья, а также на проекты, которые поддержат наше экономическое восстановление и украинский бизнес. Соответствующий меморандум подписали с главой ЕИБ Надеждой Кальвино», — отметил он.
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Шмыгаль добавил, что планируется ускорить работу над текущими проектами и сфокусировать внимание на подготовке новых инвестиций в критические государственные и частные инициативы.
«Меморандум будет способствовать быстрому восстановлению Украины и приблизит нас к Европейскому Союзу», — подытожил глава правительства.

Сколько ЕИБ уже выделил Украине

С 24 февраля 2022 года ЕИБ направил Украине 1,7 млрд евро помощи на финансирование первоочередных расходов госбюджета.
По состоянию на декабрь 2023 года проектный портфель ЕИБ в государственном секторе составляет 25 проектов общим объемом 5,2 млрд евро. Из них на стадии реализации — 23 проекта общим объемом 4,81 млрд евро.
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Сотрудничество с ЕИБ включает широкий спектр инициатив, включая инфраструктуру, энергетику, транспорт, образование и другие направления. В настоящее время портфель проектов ЕИБ в государственном секторе — крупнейший по объему среди международных финансовых организаций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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