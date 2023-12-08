Новая глава ЕИБ назвала приоритетом предоставление финподдержки для восстановления Украины — Finance.ua
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Новая глава ЕИБ назвала приоритетом предоставление финподдержки для восстановления Украины

Казна и Политика
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Министр финансов Испании Надия Кальвиньо стала новым руководителем Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Среди приоритетов в этой должности она назвала предоставление финансовой поддержки на восстановление Украины.
Об этом сообщает Politico.
«Я благодарна за поддержку моих коллег, министров финансов, чтобы возглавить Европейский инвестиционный банк. ЕИБ в будущем будет играть еще более важную роль в финансировании „зеленого“ (энергетического. — Ред.) перехода, предоставлении финансовой поддержки на восстановление Украины, а также будет поддерживать роль Европы в мире», — заявила Кальвиньо.
Новая глава ЕИБ приступит к работе в банке с 1 января 2024 года.
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Официально победитель на эту должность должен получить, в частности, поддержку не менее 18 глав Минфинов стран ЕС. Однако министры финансов стран-членов ЕС не проводили голосование в пятницу, поскольку было очевидно большинство в пользу испанской политики.
Новый глава ЕИБ будет отвечать за направление миллиардов евро ссуд на крупные инфраструктурные проекты по всей Европе и будет играть ключевую роль в восстановлении Украины и обеспечении климатического финансирования в последующие годы.
Отмечается, что конкурентом Кальвиньо была также исполнительный вице-президент по вопросам Европы, пригодной для цифровой эпохи, Маргрете Вестагер, которая ушла в отпуск на время конкурса на главу ЕИБ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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