Новая глава ЕИБ назвала приоритетом предоставление финподдержки для восстановления Украины — Finance.ua

Новая глава ЕИБ назвала приоритетом предоставление финподдержки для восстановления Украины Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Министр финансов Испании Надия Кальвиньо стала новым руководителем Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Среди приоритетов в этой должности она назвала предоставление финансовой поддержки на восстановление Украины.

Об этом сообщает Politico.

«Я благодарна за поддержку моих коллег, министров финансов, чтобы возглавить Европейский инвестиционный банк. ЕИБ в будущем будет играть еще более важную роль в финансировании „зеленого“ (энергетического. — Ред.) перехода, предоставлении финансовой поддержки на восстановление Украины, а также будет поддерживать роль Европы в мире», — заявила Кальвиньо.

Новая глава ЕИБ приступит к работе в банке с 1 января 2024 года.

Официально победитель на эту должность должен получить, в частности, поддержку не менее 18 глав Минфинов стран ЕС. Однако министры финансов стран-членов ЕС не проводили голосование в пятницу, поскольку было очевидно большинство в пользу испанской политики.

Новый глава ЕИБ будет отвечать за направление миллиардов евро ссуд на крупные инфраструктурные проекты по всей Европе и будет играть ключевую роль в восстановлении Украины и обеспечении климатического финансирования в последующие годы.

Отмечается, что конкурентом Кальвиньо была также исполнительный вице-президент по вопросам Европы, пригодной для цифровой эпохи, Маргрете Вестагер, которая ушла в отпуск на время конкурса на главу ЕИБ.

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Укрінформ По материалам:

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