Девальвация гривны и повышение учетной ставки: в Dragon Capital спрогнозировали, к чему может привести нехватка внешнего финансирования — Finance.ua

Девальвация гривны и повышение учетной ставки: в Dragon Capital спрогнозировали, к чему может привести нехватка внешнего финансирования Сегодня 17:01 — Казна и Политика

Девальвация гривны и повышение учетной ставки: в Dragon Capital спрогнозировали, к чему может привести нехватка внешнего финансирования

Внешнее финансирование остается критически важным для экономики Украины.

Об этом заявляют аналитики инвестиционной компании Dragon Capital

«Из-за резкого роста расходов на оборону и безопасность доходов бюджетов всех уровней (включая местные бюджеты и социальные взносы) хватает на финансирование лишь 60% расходов, а дефицит бюджета превышает $40 млрд в год, требуя сопоставимых объемов внешней поддержки», — говорится в сообщении.

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Внешнее финансирование также помогает компенсировать дефицит внешней торговли, который остается высоким из-за потери экспортного потенциала и существенных потребностей в импорте оборудования, производственных материалах и военных товарах.

Финансирование, предоставленное международными партнерами, стало основной причиной роста резервов НБУ до рекордных $41,7 млрд в июле текущего года и усиления внешней позиции Украины, что позволило Нацбанку приступить к нормализации валютно-курсовой политики и ослаблению валютных ограничений.

Если поступления внешнего финансирования будут существенно меньше потребностей, украинским властям придется прибегнуть к контрпродуктивным и рискованным мерам экономической политики, включая монетизацию бюджетного дефицита и/или увеличение налоговой нагрузки.

Нацбанк, вероятно, будет реагировать на снижение внешней помощи (и соответственно падение золотовалютных резервов) девальвацией гривны и повышением ключевой ставки.

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Кроме того, недостаток внешнего финансирования поставит под вопрос текущую программу с МВФ, поскольку политика Фонда предоставления кредитов в период высокой неопределенности требует обеспечения жестких гарантий от других партнеров по объему финансовой поддержки на следующие 12 месяцев.

«Учитывая все риски, мы ожидаем, что международные партнеры одобрят новые пакеты экономической поддержки Украины и обеспечат около $40 млрд прямого бюджетного финансирования в 2024 году, хотя не исключена задержка с выделением средств в начале следующего года. Мы ожидаем, что самые большие объемы финансовой поддержки в объеме 18 млрд евро поступят от ЕС в рамках своего нового 4-летнего пакета поддержки на сумму 50 млрд. Еще $12 млрд в виде грантов поступит от США, $5,4 млрд составят запланированные займы от МВФ и $4,0 млрд — от других партнеров», — заявили в Dragon Capital.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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