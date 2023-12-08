Байден готов пойти на «значительные уступки», чтобы Сенат проголосовал за помощь Украине — Reuters Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Байден готов пойти на «значительные уступки», чтобы Сенат проголосовал за помощь Украине — Reuters

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поддержать ряд требований республиканцев по пересечению границ, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Белый дом и Конгресс США пытаются заключить соглашение, предусматривающее оказание военной помощи Украине и Израилю, а также препятствовало бы нелегальной миграции через границу США и Мексики. Уже через неделю законодатели уйдут на рождественские каникулы.

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Президент Джо Байден заявил, что он готов пойти на значительные уступки по безопасности границы.

Источник сообщил журналистам, что Белый дом поддерживает повышение стандартов для предоставления убежища.

Администрация Байдена также рассмотрит определенную форму положения о «безопасной третьей стране», которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проходящим через нее по пути в США.

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Также возможным пунктом договоренности может являться расширение процесса быстрой депортации. По данным источника, эта процедура, вероятно, будет теперь применяться по всей стране, а не только на границе, как сейчас.

Двухпартийная группа сенаторов, пытающихся достичь согласия, также обсуждают количественное ограничение запросов на предоставление убежища. Позиция администрации Байдена по поводу такого ограничения остается непонятной.

Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер по сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США. Это привело к сложным переговорам, объединяющим несвязанные вопросы.

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Палата представителей и Сенат должны завершить работу до 14 декабря, что оставляет мало времени для принятия закона о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине и Израилю.

Учитывая строгие временные рамки, Белый дом и группа республиканцев пытаются договориться об основных условиях новой политики в отношении мигрантов, а более подробные условия нового законопроекта будут доработаны позже.

Справка Finance.ua:

18 октября стало известно, что Байден планирует передать Конгрессу пакет военной помощи Израилю и Украине, а также помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань, в размере 106 миллиардов долларов;

Сенат США 15 ноября (16 ноября по Киеву) принял закон о временном финансировании и направил законопроект президенту Джо Байдену на подпись. Законопроект приняли 87 голосами «за» и 11 «против». Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства, не содержащий дополнительную помощь Украине и Израилю.

В ночь на 7 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Помощь предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $61 млрд для Украины.

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