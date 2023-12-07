США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $175 млн — Finance.ua

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $175 млн Сегодня 13:30 — Казна и Политика

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $175 млн

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 175 миллионов долларов, который включает в себя боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минобороны США.

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В частности, очередной пакет военной помощи включает:

ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;

транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования;

подрывные боеприпасы для устранения помех;

оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В то же время, в Государственном департаменте США отметили , что если Конгресс не одобрит запрос президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который государство может предоставить Украине.

«Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего способствует интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам нужно, чтобы Конгресс действовал немедленно», — подчеркнули в Госдепе США.

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Со своей стороны, президент США Джо Байден заявил, что Конгресс должен принять пакет дополнительной помощи для Украины. Он отметил, что если поддержка Украины прекратится, то это лишь «разохотит других агрессоров».

Предыдущий пакет военной помощи на сумму 100 миллионов долларов США объявляли 20 ноября. В него вошли, среди прочего, одна реактивная система залпового огня HIMARS, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Администрация Джо Байдена все еще располагает около 5 млрд долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на предоставление военной помощи из американских запасов.

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