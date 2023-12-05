В США назвали условие, при котором Конгресс одобрит помощь Украине — Finance.ua

В США назвали условие, при котором Конгресс одобрит помощь Украине Сегодня 15:46 — Мир

В США назвали условие, при котором Конгресс одобрит помощь Украине

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что, по его мнению, помощь Украине будет связана с реформой иммиграционной политики, чтобы удовлетворить требования республиканцев и позволить ей пройти через обе палаты.

На вопрос в программе The Hill , считает ли он, что помощь Украине будет связана с «несколькими другими вариантами», Болтон ответил: «Думаю, что все на стороне республиканцев хотят связать ее с какой-то реформой нашей иммиграционной политики» …, так что, я думаю, что это произойдет.

Болтон повторил свой призыв к Конгрессу выделить 61 миллиард долларов на финансирование Украины, запрошенное Белым домом, отметив при этом «ажиотаж» по поводу срочного обращения директора Офиса менеджмента и бюджета США Шаланды Янг в Конгресс о помощи Украине.

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«Я не думаю, что это понадобится завтра. Я считаю, что это срочно, и считаю, что Конгресс должен это одобрить, — сказал Болтон. — Я думаю, что в заявлении директора из бюджета есть небольшое преувеличение, но с точки зрения предметной политики нет сомнений, что Конгресс должен принять меры по этому поводу. Я надеюсь, что это произойдет, прежде чем они уедут домой на Рождество».

Лидер сенатского большинства Чак Шумер в понедельник вечером объявил первое процедурное голосование по дополнительному пакету Джо Байдена на сумму 106 миллиардов долларов для отправки помощи Украине, Израилю, странам Индо-Тихоокеанского региона и для гуманитарных целей в Секторе Газа.

Точных сроков принятия законодателями дополнительного законопроекта не существует, а это значит, что переговоры могут продлиться в следующем году, пишет The Hill.

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УНІАН По материалам:

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