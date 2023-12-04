Белый дом: выделенные для Украины средства закончатся в этом месяце — Finance.ua

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Белый дом: выделенные для Украины средства закончатся в этом месяце

Казна и Политика
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Белый дом: выделенные для Украины средства закончатся в этом месяце
Белый дом: выделенные для Украины средства закончатся в этом месяце
В Администрации американского президента Джо Байдена предупредили лидеров Конгресса США, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца этого года и что это может способствовать победам россии.
Об этом говорится в письме директора Административно-бюджетного управления США Шаланды Янг к лидерам Конгресса, которое приводит Financial Times.
Директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг написала лидерам Республиканской и Демократической партий: «Без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также предоставления оборудования из военных запасов США».
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Она подчеркнула, что отказ Конгресса одобрить новую поддержку «поставит Киев на колени на поле боя», а также «увеличит вероятность военных побед россии».
«Нет никакого волшебного горшочка с финансированием, который помог бы нам справиться с этой задачей. У нас закончились деньги и почти закончилось время», — заявила она.
Шаланда Янг напомнила, что уже сейчас пакеты военной помощи Украине от США стали меньше.
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Она добавила, что поддержка США имеет решающее значение и не может быть заменена другими.
«Если экономика Украины упадет, они не смогут продолжать воевать, и точка. Путин это хорошо понимает, поэтому россия сделала разрушение украинской экономики центральным элементом своей стратегии — что вы можете видеть в ее атаках на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру», — объясняет Шаланда Янг.
Янг также заявила, что деньги для Украины принесут пользу американской экономике.
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Напомним, спикер Палаты представителей Майк Джонсон выражал уверенность, что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине к праздникам.
В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования в размере 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Но инициатива тормозила из-за сопротивления ультраправым республиканцам в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.
Лидеры Конгресса США надеялись до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для усовершенствования иммиграционной системы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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