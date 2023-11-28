Украина и США подписали договор по усиленному мониторингу военной помощи — Finance.ua

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Украина и США подписали договор по усиленному мониторингу военной помощи

Казна и Политика
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Украина и США подписали договор по усиленному мониторингу военной помощи
Украина и США подписали договор по усиленному мониторингу военной помощи, Фото: AP Photo
Соединенные Штаты Америки и Украина договорились об усилении мониторинга конечного использования американского оружия.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«Расширенный мониторинг окончательного использования оружия предполагает регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки», — говорится в сообщении.
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Теперь Минобороны обеспечит дополнительную прозрачность хранения и использования иностранного оружия.
«Все страны, которые предоставляют нам оружие, будут уверены, что это оружие не попадет в чужие руки, что контролирует исключительно правительство, и что оно используется законным способом. Со своей стороны Украина делает для этого максимум», — прокомментировал заместитель министра обороны Юрий Джигир.
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По договоренности должностные лица ВСУ проходят подготовку по использованию специальных электронных устройств и проводят инвентаризации на арсеналах, базах, складах по всей Украине. Необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения теперь будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами.
Так, специалисты США будут регулярно участвовать в совместных проверках на местах и ​​будут консультироваться по необходимым вопросам, ведь «Мониторинг конечного использования товаров оборонного назначения, предоставленных США — это общая ответственность страны-партнера и Правительства США», — говорится в Концепции.

Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины 🧐

По материалам:
Finance.ua
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