Украина и США подписали договор по усиленному мониторингу военной помощи — Finance.ua

Украина и США подписали договор по усиленному мониторингу военной помощи Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Украина и США подписали договор по усиленному мониторингу военной помощи, Фото: AP Photo

Соединенные Штаты Америки и Украина договорились об усилении мониторинга конечного использования американского оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Расширенный мониторинг окончательного использования оружия предполагает регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки», — говорится в сообщении.

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Теперь Минобороны обеспечит дополнительную прозрачность хранения и использования иностранного оружия.

«Все страны, которые предоставляют нам оружие, будут уверены, что это оружие не попадет в чужие руки, что контролирует исключительно правительство, и что оно используется законным способом. Со своей стороны Украина делает для этого максимум», — прокомментировал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

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По договоренности должностные лица ВСУ проходят подготовку по использованию специальных электронных устройств и проводят инвентаризации на арсеналах, базах, складах по всей Украине. Необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения теперь будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами.

Так, специалисты США будут регулярно участвовать в совместных проверках на местах и ​​будут консультироваться по необходимым вопросам, ведь «Мониторинг конечного использования товаров оборонного назначения, предоставленных США — это общая ответственность страны-партнера и Правительства США», — говорится в Концепции.

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