В США рассказали, сколько средств осталось на помощь Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США рассказали, сколько средств осталось на помощь Украине

Казна и Политика
33
В США рассказали, сколько средств осталось на помощь Украине
В США рассказали, сколько средств осталось на помощь Украине
В Министерстве обороны США заявили, что на военную помощь Украине осталось около 5,9 млрд долларов.
Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер во время брифинга, пишет Радио Свобода.
Читайте также
«В настоящее время у нас есть примерно 4,8 миллиарда долларов восстановленных президентских полномочий на сокращение (Presidential Drawdown Authority, механизм, позволяющий президенту передавать военные материалы с баз и складов Вооруженных сил США без консультаций с Конгрессом в пределах установленных Конгрессом максимальных потолков для объемов). таких поставок. — Ред.), и 1,1 миллиарда долларов имеющихся ресурсов для пополнения американских запасов», — сказал он.
По его словам, без дополнительного финансирования Минобороны США может вскоре достичь предела, за которым не сможет поддерживать нынешний уровень помощи Украине в сфере безопасности.
Читайте также
«Эта ситуация подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Конгресса в решающий момент ее кампании по защите своей свободы и противостоянию российской агрессии», — подчеркнул представитель Пентагона.
Райдер отметил, что решения Минобороны США по расходам будут основываться на многих факторах, среди которых неотложные потребности Украины, наличие оборудования и способность США пополнять свои ресурсы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.