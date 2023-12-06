В США рассказали, сколько средств осталось на помощь Украине — Finance.ua

В США рассказали, сколько средств осталось на помощь Украине
В Министерстве обороны США заявили, что на военную помощь Украине осталось около 5,9 млрд долларов.
Об этом сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер во время брифинга, пишет Радио Свобода.
«В настоящее время у нас есть примерно 4,8 миллиарда долларов восстановленных президентских полномочий на сокращение (Presidential Drawdown Authority, механизм, позволяющий президенту передавать военные материалы с баз и складов Вооруженных сил США без консультаций с Конгрессом в пределах установленных Конгрессом максимальных потолков для объемов). таких поставок. — Ред.), и 1,1 миллиарда долларов имеющихся ресурсов для пополнения американских запасов», — сказал он.
По его словам, без дополнительного финансирования Минобороны США может вскоре достичь предела, за которым не сможет поддерживать нынешний уровень помощи Украине в сфере безопасности.
«Эта ситуация подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Конгресса в решающий момент ее кампании по защите своей свободы и противостоянию российской агрессии», — подчеркнул представитель Пентагона.
Райдер отметил, что решения Минобороны США по расходам будут основываться на многих факторах, среди которых неотложные потребности Украины, наличие оборудования и способность США пополнять свои ресурсы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью