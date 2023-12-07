Помощь партнеров Украине упала до самого низкого уровня с января 2022 года (исследование) — Finance.ua

Помощь партнеров Украине упала до самого низкого уровня с января 2022 года (исследование) Сегодня 14:04

Помощь партнеров Украине упала до самого низкого уровня с января 2022 года (исследование)

Динамика поддержки Украины со стороны западных партнеров замедлилась — помощь партнеров упала до самого низкого уровня с января 2022 года.

К этому выводу пришли авторы Ukraine Support Tracker (Трекера поддержки Украины) из Кильского института мировой экономики, которые обновили свои данные 7 декабря, передает Укринформ.

«В период с августа по конец октября 2023 года наблюдалось резкое сокращение объема новой помощи, причем стоимость новых пакетов составила всего 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самым низким показателем с января 2022 года. Из 42 отслеженных доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние 3 месяца, что является наименьшей частью активных доноров с начала войны. Европейский Союз и Соединенные Штаты также взяли на себя немного новых обязательств», — говорится в исследовании.

Самые «незавершенные» до сих пор обязательства — из Европейского Союза, который еще не утвердил пакет поддержки, и постепенное сокращение помощи со стороны США.

«Наши цифры подтверждают впечатление о более неуверенной позиции доноров в последние месяцы. Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, которые продолжают оказывать значительную поддержку, например, Германия, США или Северные страны (Европы). Учитывая неопределенность дальнейшей помощи США, Украине остается только надеяться, что ЕС наконец-то примет свой давно объявленный пакет поддержки в размере 50 миллиардов евро. Дальнейшая отсрочка однозначно укрепит позиции Путина», — отметил Кристоф Требеш, руководитель группы, которая разрабатывает Ukraine Support Tracker, и директор исследовательского центра Кильского института.

Кто наиболее активно донатит

Основной группой активных доноров являются отдельные европейские страны, такие как Хорватия, Финляндия, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария (не предоставляет военную помощь — ред.), а также страны НАТО, такие как Канада и Великобритания.

Кроме того, Украина может полагаться на обширные ранее обещанные многолетние программы, на которые сейчас приходится большинство фактически предоставленной помощи. К примеру, Дания, Германия и Норвегия предоставили соответственно 1,2 миллиарда евро, 1 миллиард евро и 662 миллиона евро военной помощи за последние 3 месяца в рамках своих предыдущих многолетних схем.

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«По объему предоставленной военной помощи страны Европейского Союза продолжали догонять, а теперь даже опережают Соединенные Штаты. В частности, Германия и скандинавские страны (Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия) выделили значительную новую помощь в последние месяцы», — говорится в исследовании.

Из общих 25 миллиардов евро обязательств, касающихся тяжелого вооружения (январь 2022 года — октябрь 2023 года) на США приходится 43% общей стоимости, тогда как на все страны и институты ЕС вместе — 47%, а остальные поступают от разных других доноров, в том числе Великобритании и Канады. За последние 3 месяца (август, сентябрь, октябрь) страны ЕС выделили тяжелое вооружение на 780 миллионов евро по сравнению с 500 миллионами евро из США.

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Новые обещания Германии и стран Северной Европы с августа 2023 года способствуют тенденции перебирания Европой на себя роли лидера. В частности, через новые системы ПВО Patriot и IRIS-T от Германии и 19 истребителей F-16 от Дании в рамках совместной авиационной коалиции с Нидерландами и Великобританией. Другие примеры сотрудничества ЕС в сфере военной помощи включают в себя новые соглашения о совместных закупках между Нидерландами, Данией и Чешской Республикой по предоставлению Украине 15 модернизированных основных боевых танков Т-72ЕА, а также серию совместных схем закупок странами Северной Европы для приобретения боеприпасов 155 мм.

Среди 10 крупнейших стран-доноров военная помощь сейчас составляет 58% общей помощи (по состоянию на 31 октября 2023 года). США остаются самым крупным военным донором с общими обязательствами в размере 44 миллиарда евро. Но Германия догоняет ее, общие военные обязательства ФРГ сейчас превышают 17 миллиардов евро. Страны поменьше, в частности, страны Северной Европы и Нидерланды, также играют все большую роль в военной помощи.

Укрінформ По материалам:

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