Партнеры Украины выделили $2 млрд в ноябре: кто самый большой донор — Finance.ua

Партнеры Украины выделили $2 млрд в ноябре: кто самый большой донор Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Партнеры Украины выделили $2 млрд в ноябре: кто самый большой донор

В ноябре 2023 года международные партнеры выделили льготное финансирование Украине на сумму 2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Средства предоставляются на льготных условиях и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения», — говорится в сообщении.

Кто среди доноров в ноябре 2023 года:

Европейский Союз — $1,6 млрд;

Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка — $400 млн;

Всемирный банк — $5 млн.

Средства от ЕС — десятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро, из которых Украина уже получила 16,5 млрд евро. Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсированы странами ЕС.

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Гарантия Великобритании — часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине». Срок погашения — 19 лет с 5-летним льготным периодом. Общий объем финансовой помощи под гарантию Великобритании в текущем году составляет $1 млрд.

Финансирование от Всемирного банка является ссудой МБРР в рамках проекта Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни». В рамках совместного с МБРР проекта в 2023 году уже привлечено около $50 млн.

Сколько Украина привлекла с начала года

За 11 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около $37,4 млрд внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

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Напомним, Европейская комиссия завершает оценку невыполненных Украиной условий, которые должны быть выполнены до конца программы «Макрофинансовой помощи+» Евросоюза в 2023 году, что позволит выделить в декабре последний транш этой помощи в размере 1,5 млрд евро.

По данным Минфина, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в октябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,03% или на 2,72 млрд долларов, до рекордных 136,35 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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