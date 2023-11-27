Стало известно, сколько Европейский инвестиционный банк уже выделил Украине — Finance.ua

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Стало известно, сколько Европейский инвестиционный банк уже выделил Украине

Казна и Политика
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Стало известно, сколько Европейский инвестиционный банк уже выделил Украине
Стало известно, сколько Европейский инвестиционный банк уже выделил Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернером Хойером проекты по восстановлению Украины. По словам Шмыгаля, ЕИБ уже аккумулировал для нашего государства более 7,5 млрд евро.
Об этом премьер написал на своей странице в Telegram.
«Продуктивная встреча с Президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером и его командой. Поздравил открытие представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с офисом в Киеве. Обсудили действующие и новые проекты по восстановлению. Ожидаем их реализации», — сообщил Шмыгаль.
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По его словам, правительство активно сотрудничает с ЕИБ в области восстановления инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения.
Премьер поблагодарил президента Европейского инвестиционного банка за финансовую помощь, в частности, создание действенных инструментов для послевоенного восстановления.
«ЕИБ одним из первых международных финансовых организаций в марте 2022 года предоставил финансовую поддержку госбюджету. В целом Европейский инвестиционный банк аккумулировал для нашего государства более 7,5 млрд евро. Высоко ценим активную роль ЕИБ в поддержке Украины», — указал Шмыгаль.
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Напомним, 23 ноября в государственный бюджет Украины поступило около $400 млн под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка. Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет $2 млрд.
По данным Минфина, расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,39 триллиона гривен за первые 10 месяцев 2023 года или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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