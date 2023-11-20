Кто дает деньги Украине? Названа самая большая пятерка кредиторов — Finance.ua

Кто дает деньги Украине? Названа самая большая пятерка кредиторов Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Кто дает деньги Украине? Названа самая большая пятерка кредиторов

Крупнейшими донорами международной помощи для Украины стали Евросоюз и Европейский инвестиционный банк ($24,9 млрд), США ($22,9 млрд), МВФ ($6,3 млрд), Канада ($3,6 млрд), Всемирный банк ($2,0 млрд)). 84% всех полученных Украиной грантов предоставили США.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал экс-министр и экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

«Следует вспомнить, что в плане Маршала для послевоенного восстановления Европы доля грантов составляла 91%, а кредитная помощь направлялась исключительно на самоокупаемые инвестиционные проекты. Важным аспектом плана Маршала являлась экономическая реконструкция и восстановление производственного сектора стран с ориентацией на дальнейшую интеграцию в мировую (европейскую) экономику. Часть средств выделялась местным бюджетам для осуществления государственных закупок продукции вновь созданных или восстановленных предприятий», — сказал экс-министр.

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Экс-председатель Совета НБУ заметил, пока идет война, принципиальных изменений в формах получения будущей помощи не ожидается.

Это льготные кредиты и гранты в поддержку государственного бюджета. Более предпочтительны среди них, конечно, безвозвратные гранты. В целом за 2022−2023 гг. (по состоянию на 9 ноября этого года) Украина получила $66,5 млрд валовой международной помощи, из которой $27,3 млрд (41%) составляют гранты. А за девять месяцев 2023 г. получено $32 млрд помощи, из которых только около 30% - грантовая. Из соображений долговой устойчивости эта доля недостаточна", — говорит экс-министр.

По словам Данилишина, важное значение для долговой устойчивости также имеет стоимость обслуживания взятых ссуд.

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«По данным Минфина, средняя стоимость обслуживания всех кредитов, предоставленных Украине официальными внешними кредиторами, на октябрь 2023 г. составляет около 2,1% годовых. Одними из самых дорогих кредитов, взятых Украиной с начала войны, оказались кредиты МВФ — их обслуживание в текущем году обойдется около 8% годовых», — пояснил экс-председатель Совета НБУ.

Данилишин считает, что утверждение, что МВФ предоставляет едва ли не самые дешевые кредиты в мире, в условиях Украины не соответствует действительности.

«Для сравнения: кредит от Франции, полученный Украиной в ноябре 2022 года, имеет фиксированную доходность в 1,04% годовых, кредит от Японии в июне 2022 года — 1% годовых, кредит от Канады в апреле 2023 года — 1,5% годовых», — отметил экс-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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