Кто дает деньги Украине? Названа самая большая пятерка кредиторов — Finance.ua

Кто дает деньги Украине? Названа самая большая пятерка кредиторов
Крупнейшими донорами международной помощи для Украины стали Евросоюз и Европейский инвестиционный банк ($24,9 млрд), США ($22,9 млрд), МВФ ($6,3 млрд), Канада ($3,6 млрд), Всемирный банк ($2,0 млрд)). 84% всех полученных Украиной грантов предоставили США.
Об этом в интервью «Главкому» рассказал экс-министр и экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.
«Следует вспомнить, что в плане Маршала для послевоенного восстановления Европы доля грантов составляла 91%, а кредитная помощь направлялась исключительно на самоокупаемые инвестиционные проекты. Важным аспектом плана Маршала являлась экономическая реконструкция и восстановление производственного сектора стран с ориентацией на дальнейшую интеграцию в мировую (европейскую) экономику. Часть средств выделялась местным бюджетам для осуществления государственных закупок продукции вновь созданных или восстановленных предприятий», — сказал экс-министр.
Экс-председатель Совета НБУ заметил, пока идет война, принципиальных изменений в формах получения будущей помощи не ожидается.
Это льготные кредиты и гранты в поддержку государственного бюджета. Более предпочтительны среди них, конечно, безвозвратные гранты. В целом за 2022−2023 гг. (по состоянию на 9 ноября этого года) Украина получила $66,5 млрд валовой международной помощи, из которой $27,3 млрд (41%) составляют гранты. А за девять месяцев 2023 г. получено $32 млрд помощи, из которых только около 30% - грантовая. Из соображений долговой устойчивости эта доля недостаточна", — говорит экс-министр.
По словам Данилишина, важное значение для долговой устойчивости также имеет стоимость обслуживания взятых ссуд.
«По данным Минфина, средняя стоимость обслуживания всех кредитов, предоставленных Украине официальными внешними кредиторами, на октябрь 2023 г. составляет около 2,1% годовых. Одними из самых дорогих кредитов, взятых Украиной с начала войны, оказались кредиты МВФ — их обслуживание в текущем году обойдется около 8% годовых», — пояснил экс-председатель Совета НБУ.
Данилишин считает, что утверждение, что МВФ предоставляет едва ли не самые дешевые кредиты в мире, в условиях Украины не соответствует действительности.
«Для сравнения: кредит от Франции, полученный Украиной в ноябре 2022 года, имеет фиксированную доходность в 1,04% годовых, кредит от Японии в июне 2022 года — 1% годовых, кредит от Канады в апреле 2023 года — 1,5% годовых», — отметил экс-министр.
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