Шмыгаль сообщил, сколько Украина получила от партнеров с начала года — Finance.ua

Шмыгаль сообщил, сколько Украина получила от партнеров с начала года Сегодня 19:01 — Казна и Политика

Шмыгаль сообщил, сколько Украина получила от партнеров с начала года

За 11 месяцев Украина привлекла 37,4 млрд долларов внешнего финансирования.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.

Он сообщил, что за 11 месяцев этого года Украина аккумулировала в общем и специальном фонде госбюджета около 2 трлн грн внутренних ресурсов: налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также около 400 млрд грн грантов от партнеров.

«Благодарны всем украинцам, которые вносят свой вклад в победу. Мы благодарны каждому предпринимателю. Тем, кто платит налоги, создает новые производства, генерирует рабочие места», — сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр отметил, что в текущем году государство потратило 3,4 трлн грн. Прежде всего на безопасность и оборону, а также на критически важные бюджетные статьи расходов. Бюджетный дефицит более 1 трлн грн, по его словам, покрывается при поддержке партнеров.

«За 11 месяцев Украина получила 37,4 млрд долларов внешнего финансирования, из них в ноябре — около 2 млрд долларов. Это, в частности, макрофинансовая помощь от ЕС, средства от МВФ, ссуды Канады, МБРР, Всемирного банка и другая помощь. Особенно ценен для нас грантовый ресурс. Он позволяет покрывать текущие расходы, инвестировать в восстановление и развитие без увеличения долговых обязательств», — отметил глава правительства.

Кроме того, около 405 млрд грн грантов получила Украина в январе-ноябре. Прежде всего, от США, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии и других государств-партнеров.

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«В 2023 году через фонды Всемирного банка мы привлекли 14 млрд долларов. Развернуто беспрецедентно масштабное сотрудничество, которое уже сейчас дает результаты. В настоящее время с Всемирным банком при поддержке правительства Японии начинаем еще два важных проекта. Первый — для финансирования аграрной отрасли в размере 550 млн долларов. Второй — для финансирования социальных пособий. В частности, субсидий и выплат ВПЛ объемом 1,2 млрд долларов», — отметил Шмыгаль.

Как подчеркнул премьер-министр, Украина рассчитывает, что в декабре партнеры еще раз продемонстрируют надежную и прогнозируемую поддержку, и наше государство будет иметь ресурсы для укрепления тыла, пока украинские защитники противостоят врагу на фронте.

Справка Finance.ua:

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