Шмыгаль сообщил, сколько Украина получила от партнеров с начала года — Finance.ua

Шмыгаль сообщил, сколько Украина получила от партнеров с начала года
За 11 месяцев Украина привлекла 37,4 млрд долларов внешнего финансирования.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.
Он сообщил, что за 11 месяцев этого года Украина аккумулировала в общем и специальном фонде госбюджета около 2 трлн грн внутренних ресурсов: налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также около 400 млрд грн грантов от партнеров.
«Благодарны всем украинцам, которые вносят свой вклад в победу. Мы благодарны каждому предпринимателю. Тем, кто платит налоги, создает новые производства, генерирует рабочие места», — сказал Шмыгаль.
Также премьер-министр отметил, что в текущем году государство потратило 3,4 трлн грн. Прежде всего на безопасность и оборону, а также на критически важные бюджетные статьи расходов. Бюджетный дефицит более 1 трлн грн, по его словам, покрывается при поддержке партнеров.
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«За 11 месяцев Украина получила 37,4 млрд долларов внешнего финансирования, из них в ноябре — около 2 млрд долларов. Это, в частности, макрофинансовая помощь от ЕС, средства от МВФ, ссуды Канады, МБРР, Всемирного банка и другая помощь. Особенно ценен для нас грантовый ресурс. Он позволяет покрывать текущие расходы, инвестировать в восстановление и развитие без увеличения долговых обязательств», — отметил глава правительства.
Кроме того, около 405 млрд грн грантов получила Украина в январе-ноябре. Прежде всего, от США, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии и других государств-партнеров.
«В 2023 году через фонды Всемирного банка мы привлекли 14 млрд долларов. Развернуто беспрецедентно масштабное сотрудничество, которое уже сейчас дает результаты. В настоящее время с Всемирным банком при поддержке правительства Японии начинаем еще два важных проекта. Первый — для финансирования аграрной отрасли в размере 550 млн долларов. Второй — для финансирования социальных пособий. В частности, субсидий и выплат ВПЛ объемом 1,2 млрд долларов», — отметил Шмыгаль.
Как подчеркнул премьер-министр, Украина рассчитывает, что в декабре партнеры еще раз продемонстрируют надежную и прогнозируемую поддержку, и наше государство будет иметь ресурсы для укрепления тыла, пока украинские защитники противостоят врагу на фронте.
Справка Finance.ua:
- Европейская комиссия завершает оценку невыполненных Украиной условий, которые должны быть выполнены до конца программы «Макрофинансовой помощи+» Евросоюза в 2023 году, что позволит выделить в декабре последний транш этой помощи в размере 1,5 млрд евро;
- в Администрации американского президента Джо Байдена предупредили лидеров Конгресса США, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца этого года и что это может способствовать победам россии;
- Соединенные Штаты и Украина договорились об усилении мониторинга конечного использования американского оружия.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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