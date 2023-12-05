Три страны НАТО против помощи Украине, но на позицию Альянса это не повлияет, — генсек Сегодня 16:15

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, члены Альянса не прекратят помощь Украине.

Как пишет Political Lore , об этом он заявил, отвечая на вопрос о позиции НАТО относительно помощи Украине, учитывая тот факт, что Словакия, Нидерланды и Венгрия меняют свою риторику.

«Члены НАТО предоставляют передовые ракеты, системы ПВО, современные боевые танки — это всё примеры значительной современной помощи… Помощь предоставляется Украине, потому что это в интересах нашей безопасности. Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значимую поддержку Украине» , — заявил Столтенберг.

В качестве примера решимости стран-членов НАТО и далее оказывать помощь украинским властям, он отметил, что Германия и Нидерланды недавно заявили о готовности предоставить $10 миллиардов выплат, а союзники по НАТО предоставят дополнительные системы ПВО.

«Также в Украину идет постоянный приток боеприпасов и оружия. Конечно, существует острая необходимость в больших объемах помощи, но союзники не только на словах, но и на деле демонстрируют, что будут продолжать помогать Украине», — добавил генсек Альянса.

Позиция Словакии, Венгрии и Нидерландов в отношении Украины

В конце прошлого месяца в Нидерландах на выборах победила антиевропейская ультраправая «Партия свободы» (PVV) под руководством Герта Вилдерса, выступающего против передачи оружия Украине.

В Словакии на последних выборах к власти также пришел отнюдь не проукраинский кандидат. Новый премьер страны Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет передавать Украине вооружение для защиты от российской агрессии и назвал войну рф против Украины «замороженным конфликтом».

УНІАН По материалам:

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