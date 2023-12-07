Сенат США заблокировал помощь Украине. Как отреагировал Байден — Finance.ua

Сенат США заблокировал помощь Украине. Как отреагировал Байден Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Сенат США заблокировал помощь Украине. Как отреагировал Байден

Законопроект о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания Сената США.

Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

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Закон, который гарантирует выделение крупного пакета помощи для Украины и Израиля, был заблокирован в Сенате, поскольку республиканцы настаивали на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

Законопроект получил 45 голосов «За» и 48 голосов «Против». Таким образом, он не смог получить 60 голосов, необходимых для того, чтобы иметь возможность начать дебаты по законопроекту.

Как отреагировал Байден

Президент США Джо Байден резко отреагировал на провал голосования Сената по предоставлению помощи Украине. Он возложил ответственность за это на республиканцев.

Американский президент назвал голосование Сената «политическим шантажом». Байден обвинил республиканцев в политических играх.

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«Республиканцы в Конгрессе грозят прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно одностороннюю пограничную политику. Это политический шантаж, однозначный и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политических игр», — написал Байден.

Что означает голосование Сената для Украины

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что решение Сената — это не голоса против Украины. По ее словам, сенаторы заверили украинскую сторону, что внутриполитические события в Конгрессе США не будут влиять на продолжение поддержки нашего государства, которое будет продолжено благодаря двухпартийной поддержке.

Посол объяснила, что провальное голосование Сената по законопроекту о пакете международной помощи не лишает возможности повторного внесения законопроекта в ближайшее время.

«Поэтому мы продолжаем активную работу с нашими коллегами и на основе очень продуктивных встреч в ближайшие дни, надеемся, что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год», — добавила Маркарова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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