В ЕИБ рассказали, на каких условиях они предоставляют кредиты для малых и средних бизнесов в Украине — Finance.ua

В ЕИБ рассказали, на каких условиях они предоставляют кредиты для малых и средних бизнесов в Украине Сегодня 19:32 — Кредит&Депозит

В ЕИБ рассказали, на каких условиях они предоставляют кредиты для малых и средних бизнесов в Украине

Чтобы получить кредит от Европейского инвестиционного банка через местные банки, предприятия малого и среднего бизнеса должны удовлетворять определенным критериям.

Об этом в интервью Mind рассказал Эрик де Загон, возглавляющий Представительство ЕИБ в Украине с 2018 года.

Прежде всего, компания должна быть определена как малое или среднее предприятие, что обычно означает наличие менее 250 сотрудников.

Далее предприятие должно предоставить инвестиционный проект, направленный на развитие бизнеса, что обязательно предполагает создание новых рабочих мест.

ЕИБ акцентирует внимание на том, что эти проекты должны способствовать развитию экономики в целом, а создание новых рабочих мест считается одним из ключевых моментов.

Эрик де Загон отметил, что ЕИБ сотрудничает с рядом украинских банков-партнеров, включая «Укрексимбанк», «Прокредитбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» и другие, с целью предоставления финансирования малым и средним предприятиям (МСБ) в Украине.

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Обычно ЕИБ стремится финансировать до 50% стоимости проекта, хотя существуют ситуации, когда возможно повышение этой квоты. Особенно это касается программ специального назначения, например программы по восстановлению Украины, в рамках которой ЕИБ может предоставлять финансирование до 100% стоимости проекта", — добавил представитель банка.

Эти условия помогают обеспечить, чтобы финансирование от ЕИБ использовалось для устойчивого развития бизнеса, что в свою очередь способствует экономическому росту и укреплению рынка труда в Украине, подчеркнул Эрик де Загон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

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