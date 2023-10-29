Что лучше — рассрочка или кредит: плюсы и минусы — Finance.ua
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Что лучше — рассрочка или кредит: плюсы и минусы

Кредит&Депозит
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Что лучше — рассрочка или кредит: плюсы и минусы
Что лучше — рассрочка или кредит: плюсы и минусы
И рассрочку, и кредит следует использовать в зависимости от ситуации.
Если можно обойтись рассрочкой (особенно, если есть возможность оформить беспроцентную) — это будет лучшим вариантом. Но если нужна крупная сумма, которую проблематично будет вернуть за короткое время (3−6-12 месяцев), то без кредита не обойтись.
Очевидные плюсы рассрочки:
  • простота оформления;
  • дешевле, чем кредит;
  • возможна бесплатная рассрочка на 3−6-12 месяцев.
Минусы рассрочки:
  • нельзя оформить на крупную сумму;
  • нельзя оформить на длительный срок;
  • нельзя получить сумму наличными на руки.
Плюсы кредита:
  • можно оформить кредит на крупную сумму, если есть что предложить в качестве залога;
  • можно оформить на длительный срок.
  • можно получить сумму наличными на руки.
Минусы кредита:
  • более сложное оформление. Может потребоваться множество справок и других документов;
  • процентная ставка по кредиту выше, чем у рассрочки;
  • наличие дополнительных комиссий. Зачастую трудно понять, сколько реально обойдется обслуживание кредита.
Читайте больше в нашей статье:

Чем рассрочка отличается от кредита

По материалам:
Finance.ua
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