Что лучше — рассрочка или кредит: плюсы и минусы Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

Что лучше — рассрочка или кредит: плюсы и минусы

И рассрочку, и кредит следует использовать в зависимости от ситуации.

Если можно обойтись рассрочкой (особенно, если есть возможность оформить беспроцентную) — это будет лучшим вариантом. Но если нужна крупная сумма, которую проблематично будет вернуть за короткое время (3−6-12 месяцев), то без кредита не обойтись.

Очевидные плюсы рассрочки:

простота оформления;

дешевле, чем кредит;

возможна бесплатная рассрочка на 3−6-12 месяцев.

Минусы рассрочки:

нельзя оформить на крупную сумму;

нельзя оформить на длительный срок;

нельзя получить сумму наличными на руки.

Плюсы кредита:

можно оформить кредит на крупную сумму, если есть что предложить в качестве залога;

можно оформить на длительный срок.

можно получить сумму наличными на руки.

Минусы кредита:

более сложное оформление. Может потребоваться множество справок и других документов;

процентная ставка по кредиту выше, чем у рассрочки;

наличие дополнительных комиссий. Зачастую трудно понять, сколько реально обойдется обслуживание кредита.

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