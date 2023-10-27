Что делать, если кредитная нагрузка стала непосильной — Finance.ua

Что делать, если кредитная нагрузка стала непосильной Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Что делать, если кредитная нагрузка стала непосильной

Мы живем во времена, когда горизонт планирования очень узок. Можно исправно погашать кредит, а потом произойдет что-то, что приведет к трудностям. Здесь главное — не пускать ситуацию на самотек, надеясь, что проблема рассосется сама собой.

Есть два выхода из ситуации: реструктуризация кредита и рефинансирование.

Реструктуризация кредита — это пересмотр его условий — изменение графика погашения на более гибкий и более лояльный для заемщика.

Есть несколько вариантов реструктуризации кредита:

кредитные каникулы — отсрочка выплат на время;

возможность в течение некоторого времени погашать тело кредита, чтобы снизить сумму начисленных процентов;

увеличение срока действия кредитного договора и, как результат, уменьшение ежемесячного платежа;

снижение процентной ставки и, как результат, уменьшение ежемесячного платежа.

Рефинансирование кредита — оформление нового займа в другом банке для погашения текущего. То есть, вы можете обратиться в другой банк с предложением перекредитовать вас на более выгодных условиях.

Рефинансирование кредита может помочь, если банк не соглашается на реструктуризацию или когда его условия для вас неприемлемы. Но в рефинансировании есть смысл только тогда, когда условия по новому кредиту лучше, чем по текущему.

Кстати, кредитная нагрузка, то есть то, сколько заемщик должен возвращать кредиторам ежемесячно, всегда учитывается банками.

«При расчете лимита рассрочки мы учитываем существующую кредитную нагрузку клиента, ориентируясь на данные бюро кредитных историй. Кроме того, напомню, с картой рассрочки „Мед“ не возникает никаких процентов, нет комиссий ни за рассрочку, ни за пополнение карты. Это существенно облегчает кредитную нагрузку, особенно если сравнивать оплату частями с кредитами наличными», — обращает внимание директор по маркетингу Юнекс Банка Алина Компанец.

Читайте больше в нашей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.