ЄІБ із початку повномасштабної війни надав Україні €1,7 мільярда на першочергові видатки — Finance.ua

ЄІБ із початку повномасштабної війни надав Україні €1,7 мільярда на першочергові видатки Сьогодні 09:47

ЄІБ із початку повномасштабної війни надав Україні €1,7 мільярда на першочергові видатки

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) із початку повномасштабного вторгнення спрямував Україні 1,7 млрд євро допомоги на фінансування першочергових видатків державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«З 24 лютого 2022 року ЄІБ спрямував Україні 1,7 млрд євро допомоги на фінансування першочергових видатків держбюджету. Станом на грудень 2023 року проєктний портфель ЄІБ у державному секторі складає 25 проєктів загальним обсягом 5,2 млрд євро. З них на стадії реалізації - 23 проєкти загальним обсягом 4,81 млрд євро», — йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що співпраця з ЄІБ охоплює широкий спектр ініціатив, включаючи інфраструктуру, енергетику, транспорт, освіту та інші напрями. Наразі портфель проєктів ЄІБ у державному секторі є найбільшим за обсягом серед міжнародних фінансових організацій.

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ЄІБ активно підтримує та реалізує ініціативи з відновлення постраждалої енергетичної інфраструктури України, зокрема в межах проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій» Банк надав фінансову підтримку у розмірі 133 млн євро для ПрАТ «Укргідроенерго» на відновлення постраждалих об'єктів гідроенергетики України. Крім того, ЄІБ спільно із Мінфіном, Міненерго та НЕК «Укренерго» працюють над забезпеченням захисту критичної інфраструктури в рамках проєктів «Підвищення надійності підстанцій», «Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС — Каховська» та «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська».

Також ЄІБ продовжує активну підтримку важливих соціальних проєктів в Україні - «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» та «Програма відновлення України», які спрямовано на відновлення постраждалої соціальної інфраструктури місцевих громад в Україні.

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