Нова голова ЄІБ назвала пріоритетом надання фінпідтримки для відновлення України — Finance.ua

Нова голова ЄІБ назвала пріоритетом надання фінпідтримки для відновлення України Вчора 19:45 — Казна та Політика

Міністр фінансів Іспанії Надія Кальвіньо стала новим керівником Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Серед пріоритетів на цій посаді вона назвала надання фінансової підтримки на відбудову України.

Про це повідомляє Politico.

«Я вдячна за підтримку моїх колег, міністрів фінансів, щоб очолити Європейський інвестиційний банк. ЄІБ у майбутньому відіграватиме ще важливішу роль у фінансуванні „зеленого“ (енергетичного. — Ред.) переходу, наданні фінансової підтримки на відбудову України, а також підтримуватиме роль Європи у світі», — заявила Кальвіньо.

Нова голова ЄІБ розпочне роботу в банку з 1 січня 2024 року.

Офіційно переможець на цю посаду мав отримати, зокрема, підтримку щонайменше 18 глав Мінфінів країн ЄС. Проте міністри фінансів країн-членів ЄС не проводили голосування в п’ятницю, оскільки була очевидна більшість на користь іспанської політикині.

Новий голова ЄІБ відповідатиме за спрямування мільярдів євро позик на великі інфраструктурні проєкти по всій Європі та відіграватиме ключову роль у відбудові України та забезпеченні кліматичного фінансування в наступні роки.

Зазначається, що конкурентом Кальвіньо була також виконавчий віцепрезидент з питань Європи, придатної для цифрової епохи, Маргрете Вестагер, яка пішла у відпустку на час конкурсу на голову ЄІБ.

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