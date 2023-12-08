Девальвація гривні та підвищення облікової ставки: в Dragon Capital спрогнозували, до чого може призвести нестача зовнішнього фінансування — Finance.ua

Девальвація гривні та підвищення облікової ставки: в Dragon Capital спрогнозували, до чого може призвести нестача зовнішнього фінансування Вчора 17:01 — Казна та Політика

Девальвація гривні та підвищення облікової ставки: в Dragon Capital спрогнозували, до чого може призвести нестача зовнішнього фінансування

Зовнішнє фінансування залишається критично важливим для економіки України.

Про це заявляють аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital

«Через різке зростання витрат на оборону і безпеку доходів бюджетів всіх рівнів (включаючи місцеві бюджети та соціальні внески) вистачає на фінансування лише 60% витрат, а дефіцит бюджету перевищує $40 млрд в рік, потребуючи порівняних обсягів зовнішньої підтримки», — сказано в повідомленні.

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Зовнішнє фінансування також допомагає компенсувати дефіцит зовнішньої торгівлі, який залишається високим через втрату експортного потенціалу та суттєві потреби в імпорті обладнання, виробничих матеріалах та військових товарах.

Фінансування, надане міжнародними партнерами, стало основною причиною зростання резервів НБУ до рекордних $41,7 млрд у липні поточного року та посилення зовнішньої позиції України, що дозволило Нацбанку розпочати нормалізацію валютно-курсової політики та послаблення валютних обмежень.

Якщо надходження зовнішнього фінансування будуть суттєво меншими за потреби, українській владі доведеться вдатись до контр-продуктивних та ризикованих заходів економічної політики, включаючи монетизацію бюджетного дефіциту та/або збільшення податкового навантаження.

Нацбанк, ймовірно, реагуватиме на зниження зовнішньої допомоги (та, відповідно, на падіння золотовалютних резервів) девальвацією гривні та підвищенням ключової ставки.

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Крім того, нестача зовнішнього фінансування поставить під питання поточну програму з МВФ, оскільки політика Фонду надання кредитів в період високої невизначеності вимагає забезпечення твердих гарантій від інших партнерів щодо обсягу фінансової підтримки на наступні 12 місяців.

«Зважаючи на всі ризики, ми очікуємо, що міжнародні партнери схвалять нові пакети економічної підтримки України і забезпечать близько $40 млрд прямого бюджетного фінансування у 2024 році, хоча не виключена затримка з виділенням коштів на початку наступного року. Ми очікуємо, що найбільші обсяги фінансової підтримки в обсязі 18 млрд євро надійдуть від ЄС в рамках свого нового 4-річного пакету підтримки на суму 50 млрд євро. Ще $12 млрд у вигляді грантів надійде від США, $5,4 млрд складуть заплановані позики від МВФ і $4,0 млрд — від інших партнерів», — заявили в Dragon Capital.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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