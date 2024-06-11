ЕИБ выделит 1 млрд евро бизнесу и критической инфраструктуре в Украине — Finance.ua
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ЕИБ выделит 1 млрд евро бизнесу и критической инфраструктуре в Украине

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ЕИБ выделит 1 млрд евро бизнесу и критической инфраструктуре в Украине
ЕИБ выделит 1 млрд евро бизнесу и критической инфраструктуре в Украине
Европейский инвестиционный банк в рамках международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) планирует подписать соглашения о новом финансировании на сумму более 1 миллиарда евро для поддержки бизнеса и восстановления критической инфраструктуры.
Об этом глава банка Надя Кальвиньо заявила перед началом конференции в Берлине.
«Во время этой встречи в Берлине я подпишу соглашения о новом финансировании, мы мобилизуем более 1 миллиарда евро на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, на восстановление критически важной инфраструктуры в украинских городах, такой как больницы, детские сады, школы, водоснабжение», — заявила Кальвиньо.
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Она добавила, что банк планирует внедрить в Украине флагманскую программу совещательных услуг Европейского Союза.
Президент ЕИБ напомнила, что с начала войны эта структура выделила более 2 миллиардов евро на восстановление поврежденной инфраструктуры в сферах энергетики, транспорта, а также пограничных переходов.
«Мы будем продолжать поддерживать Украину. Европейский инвестиционный банк является одним из ключевых инвестиционных партнеров Украины сейчас», — добавила она, выразив надежду, что очень скоро «банк присоединится к восстановлению страны после войны».
По материалам:
Фінансовий клуб
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