Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных 7 миллиардов евро — Finance.ua

Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных 7 миллиардов евро Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных 7 миллиардов евро

6−7 мая Министерство финансов Украины и Европейский инвестиционный банк провели первый в 2024 году пересмотр кредитного портфеля совместных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Благодаря плодотворному сотрудничеству украинской стороны с Банком в 2023 году удалось привлечь более 261 млн евро инвестиционной составляющей по проектам — вдвое больше по сравнению с 2021 годом и в 8 раз больше, чем в 2022 году. Инвестиционная выборка в 2023 году стала самой большой за годы сотрудничества ЕИБ», — говорится в сообщении.

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Объем портфеля совместных проектов в государственном и частном секторе самый большой за все годы сотрудничества Украины с Банком — более 7 млрд евро, а с начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ — более 2 млрд евро.

На стадии реализации находятся 23 проекта общим объемом более 4,8 млрд евро. Из них:

11 проектов направлены на поддержку транспортной инфраструктуры;

5 инициатив реализуется в муниципальном секторе, включая проекты восстановления социальной инфраструктуры;

энергосектор включает 4 инвестиционных проекта;

в сфере образования — 2;

1 инвестиционный проект, направленный на поддержку и модернизацию логистической сети АО «Укрпочта».

Инфографика: mof.gov.ua

«Кроме того, в апреле 2024 года Украина и ЕИБ подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в государственном и частном секторах экономики Украины, которым определены приоритеты и направления дальнейшего сотрудничества», — добавляют в Минфине.

В частности, особое внимание уделено инвестициям в логистику и энергетический сектор и повышению его безопасности, развитию и надежности, а также инвестициям, направленным на повышение уровня гражданской защиты и инфраструктуру здравоохранения.

Также в сотрудничестве с Банком реализуется ряд проектов по восстановлению и отстройке, в частности, «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» и «Программа восстановления Украины».

Справка Finance.ua:

с начала большой войны Европейский инвестиционный банк предоставил Украине €1,7 млрд. Средства расходуются прежде всего на экстренный ремонт разрушенной инфраструктуры;

Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность выделения кредита в размере примерно 100 млн евро на поддержку гидроэнергетики Украины;



в 2024 году Украина получит 560 миллионов евро для проектов в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, восстановления жилья, а также проекты, которые поддержат экономическое восстановление и украинский бизнес.



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