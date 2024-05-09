Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных 7 миллиардов евро — Finance.ua

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Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных 7 миллиардов евро

Казна и Политика
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Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных 7 миллиардов евро
Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных 7 миллиардов евро
6−7 мая Министерство финансов Украины и Европейский инвестиционный банк провели первый в 2024 году пересмотр кредитного портфеля совместных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Благодаря плодотворному сотрудничеству украинской стороны с Банком в 2023 году удалось привлечь более 261 млн евро инвестиционной составляющей по проектам — вдвое больше по сравнению с 2021 годом и в 8 раз больше, чем в 2022 году. Инвестиционная выборка в 2023 году стала самой большой за годы сотрудничества ЕИБ», — говорится в сообщении.
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Объем портфеля совместных проектов в государственном и частном секторе самый большой за все годы сотрудничества Украины с Банком — более 7 млрд евро, а с начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ — более 2 млрд евро.
На стадии реализации находятся 23 проекта общим объемом более 4,8 млрд евро. Из них:
  • 11 проектов направлены на поддержку транспортной инфраструктуры;
  • 5 инициатив реализуется в муниципальном секторе, включая проекты восстановления социальной инфраструктуры;
  • энергосектор включает 4 инвестиционных проекта;
  • в сфере образования — 2;
  • 1 инвестиционный проект, направленный на поддержку и модернизацию логистической сети АО «Укрпочта».
Инфографика: mof.gov.ua
Инфографика: mof.gov.ua
«Кроме того, в апреле 2024 года Украина и ЕИБ подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в государственном и частном секторах экономики Украины, которым определены приоритеты и направления дальнейшего сотрудничества», — добавляют в Минфине.
В частности, особое внимание уделено инвестициям в логистику и энергетический сектор и повышению его безопасности, развитию и надежности, а также инвестициям, направленным на повышение уровня гражданской защиты и инфраструктуру здравоохранения.
Также в сотрудничестве с Банком реализуется ряд проектов по восстановлению и отстройке, в частности, «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» и «Программа восстановления Украины».

Справка Finance.ua:

  • с начала большой войны Европейский инвестиционный банк предоставил Украине €1,7 млрд. Средства расходуются прежде всего на экстренный ремонт разрушенной инфраструктуры;
  • Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность выделения кредита в размере примерно 100 млн евро на поддержку гидроэнергетики Украины;
  • в 2024 году Украина получит 560 миллионов евро для проектов в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, восстановления жилья, а также проекты, которые поддержат экономическое восстановление и украинский бизнес.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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