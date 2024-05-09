Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных 7 миллиардов евро — Finance.ua

Объем портфеля совместных с ЕИБ проектов достиг рекордных 7 миллиардов евро
6−7 мая Министерство финансов Украины и Европейский инвестиционный банк провели первый в 2024 году пересмотр кредитного портфеля совместных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Благодаря плодотворному сотрудничеству украинской стороны с Банком в 2023 году удалось привлечь более 261 млн евро инвестиционной составляющей по проектам — вдвое больше по сравнению с 2021 годом и в 8 раз больше, чем в 2022 году. Инвестиционная выборка в 2023 году стала самой большой за годы сотрудничества ЕИБ», — говорится в сообщении.
Объем портфеля совместных проектов в государственном и частном секторе самый большой за все годы сотрудничества Украины с Банком — более 7 млрд евро, а с начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ — более 2 млрд евро.
На стадии реализации находятся 23 проекта общим объемом более 4,8 млрд евро. Из них:
- 11 проектов направлены на поддержку транспортной инфраструктуры;
- 5 инициатив реализуется в муниципальном секторе, включая проекты восстановления социальной инфраструктуры;
- энергосектор включает 4 инвестиционных проекта;
- в сфере образования — 2;
- 1 инвестиционный проект, направленный на поддержку и модернизацию логистической сети АО «Укрпочта».
«Кроме того, в апреле 2024 года Украина и ЕИБ подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в государственном и частном секторах экономики Украины, которым определены приоритеты и направления дальнейшего сотрудничества», — добавляют в Минфине.
В частности, особое внимание уделено инвестициям в логистику и энергетический сектор и повышению его безопасности, развитию и надежности, а также инвестициям, направленным на повышение уровня гражданской защиты и инфраструктуру здравоохранения.
Также в сотрудничестве с Банком реализуется ряд проектов по восстановлению и отстройке, в частности, «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» и «Программа восстановления Украины».
Справка Finance.ua:
- с начала большой войны Европейский инвестиционный банк предоставил Украине €1,7 млрд. Средства расходуются прежде всего на экстренный ремонт разрушенной инфраструктуры;
- Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность выделения кредита в размере примерно 100 млн евро на поддержку гидроэнергетики Украины;
- в 2024 году Украина получит 560 миллионов евро для проектов в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, восстановления жилья, а также проекты, которые поддержат экономическое восстановление и украинский бизнес.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью