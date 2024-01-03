З початку великої війни Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З початку великої війни Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд

Казна та Політика
22
З початку великої війни Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд
З початку великої війни Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд
З початку великої війни Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд. Кошти витрачають передусім на екстрений ремонт зруйнованої інфраструктури.
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Він зазначив, що очолюване ним міністерство спільно з ЄІБ реалізує проєкти з відновлення соціальної, комунальної та транспортної інфраструктури.
Читайте також
«Для першочергового подолання наслідків бойових дій наприкінці минулого року частину кредитних коштів ЄІБ було перенаправлено на підтримку фінансування першочергових видатків Державного бюджету України. Їх спрямували на підготовку об'єктів ЖКГ до опалювального сезону, відновлення та модернізацію постраждалих внаслідок бойових дій об'єктів інфраструктури», — написав Кубраков.
Місце для вашої реклами
За його словами, за 2023 рік відомство суттєво розширило співпрацю з Банком і має надію у 2024 році масштабувати спільні проєкти, зокрема з Укрзалізницею та Укрпоштою. Вони спрямовані на модернізацію української залізниці та логістичної поштової інфраструктури відповідно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.