ЄІБ виділить Україні 560 млн євро: на що підуть кошти — Finance.ua

ЄІБ виділить Україні 560 млн євро: на що підуть кошти Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

ЄІБ виділить Україні 560 млн євро: на що підуть кошти

У 2024 році Україна отримає 560 мільйонів євро для проєктів у сфері енергетики, транспортної інфраструктури, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають економічне відновлення та український бізнес.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

«Цьогоріч Україна отримає 560 млн євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес. Відповідний меморандум підписали з головою ЄІБ Надією Кальвіно», — зазначив він.

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Шмигаль додав, що планується прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусувати увагу на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи.

«Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу», — підсумував очільник уряду.

Скільки ЄІБ вже виділив Україні

З 24 лютого 2022 року ЄІБ спрямував Україні 1,7 млрд євро допомоги на фінансування першочергових видатків держбюджету.

Станом на грудень 2023 року проєктний портфель ЄІБ у державному секторі складає 25 проєктів загальним обсягом 5,2 млрд євро. З них на стадії реалізації - 23 проєкти загальним обсягом 4,81 млрд євро.

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Співпраця з ЄІБ охоплює широкий спектр ініціатив, включаючи інфраструктуру, енергетику, транспорт, освіту та інші напрями. Наразі портфель проєктів ЄІБ у державному секторі є найбільшим за обсягом серед міжнародних фінансових організацій.

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