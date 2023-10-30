В ЄІБ розповіли, на яких умовах вони надають кредити для малих та середніх бізнесів в Україні — Finance.ua
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В ЄІБ розповіли, на яких умовах вони надають кредити для малих та середніх бізнесів в Україні

Кредит&Депозит
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В ЄІБ розповіли, на яких умовах вони надають кредити для малих та середніх бізнесів в Україні
В ЄІБ розповіли, на яких умовах вони надають кредити для малих та середніх бізнесів в Україні
Щоб отримати кредит від Європейського інвестиційного банку через місцеві банки, підприємства малого та середнього бізнесу повинні відповідати певним критеріям.
Про це в інтерв'ю Mind розповів Ерік де Загон, який очолює Представництво ЄІБ в Україні з 2018 року.
Перш за все, компанія має бути визначена як мале або середнє підприємство, що зазвичай означає наявність менше 250 співробітників.
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Далі, підприємство повинно представити інвестиційний проєкт, спрямований на розвиток бізнесу, що обов’язково передбачає створення нових робочих місць.
ЄІБ акцентує увагу на тому, що ці проєкти мають сприяти розвитку економіки в цілому, а створення нових робочих місць вважається одним з ключових моментів.
Ерік де Загон відзначив, що ЄІБ співпрацює з рядом українських банків-партнерів, включаючи «Укрексімбанк», «Прокредитбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» та інші, з метою надання фінансування малим та середнім підприємствам (МСБ) в Україні.
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«Зазвичай ЄІБ прагне фінансувати до 50% вартості проєкту, хоча існують ситуації, коли можливе підвищення цієї квоти. Особливо це стосується програм спеціального призначення, як-от програми з відновлення України, в межах якої ЄІБ може надавати фінансування до 100% вартості проєкту», — додав представник банку.
Ці умови допомагають забезпечити, щоб фінансування від ЄІБ використовувалося для стійкого розвитку бізнесу, що, у свою чергу, сприяє економічному зростанню та зміцненню ринку праці в Україні, наголосив Ерік де Загон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
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