В ЄІБ розповіли, на яких умовах вони надають кредити для малих та середніх бізнесів в Україні — Finance.ua

В ЄІБ розповіли, на яких умовах вони надають кредити для малих та середніх бізнесів в Україні Сьогодні 19:32 — Кредит&Депозит

В ЄІБ розповіли, на яких умовах вони надають кредити для малих та середніх бізнесів в Україні

Щоб отримати кредит від Європейського інвестиційного банку через місцеві банки, підприємства малого та середнього бізнесу повинні відповідати певним критеріям.

Про це в інтерв'ю Mind розповів Ерік де Загон, який очолює Представництво ЄІБ в Україні з 2018 року.

Перш за все, компанія має бути визначена як мале або середнє підприємство, що зазвичай означає наявність менше 250 співробітників.

Далі, підприємство повинно представити інвестиційний проєкт, спрямований на розвиток бізнесу, що обов’язково передбачає створення нових робочих місць.

ЄІБ акцентує увагу на тому, що ці проєкти мають сприяти розвитку економіки в цілому, а створення нових робочих місць вважається одним з ключових моментів.

Ерік де Загон відзначив, що ЄІБ співпрацює з рядом українських банків-партнерів, включаючи «Укрексімбанк», «Прокредитбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» та інші, з метою надання фінансування малим та середнім підприємствам (МСБ) в Україні.

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«Зазвичай ЄІБ прагне фінансувати до 50% вартості проєкту, хоча існують ситуації, коли можливе підвищення цієї квоти. Особливо це стосується програм спеціального призначення, як-от програми з відновлення України, в межах якої ЄІБ може надавати фінансування до 100% вартості проєкту», — додав представник банку.

Ці умови допомагають забезпечити, щоб фінансування від ЄІБ використовувалося для стійкого розвитку бізнесу, що, у свою чергу, сприяє економічному зростанню та зміцненню ринку праці в Україні, наголосив Ерік де Загон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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