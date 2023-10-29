Що краще — розстрочка чи кредит: плюси і мінуси Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

Що краще — розстрочка чи кредит: плюси і мінуси

І розстрочку, і кредит варто використовувати залежно від ситуації.

Якщо можна обійтися розстрочкою (особливо якщо є можливість оформити безвідсоткову) — це буде найкращим варіантом. Але якщо потрібна велика сума, яку проблематично буде повернути за короткий час (3−6-12 місяців), то без кредиту все ж таки не обійтися.

Очевидні плюси розстрочки:

простота оформлення;

дешевша, ніж кредит;

можливе безкоштовне розтермінування на 3−6-12 місяців.

Мінуси розстрочки:

не можна оформити на велику суму;

не можна оформити на тривалий термін;

не можна отримати суму готівкою на руки.

Плюси кредиту:

можна оформити кредит на велику суму, якщо є що запропонувати як заставу;

можна оформити на тривалий термін.

можна отримати суму готівкою на руки.

Мінуси кредиту:

більш складне оформлення. Може знадобитися безліч довідок й інших документів;

процентна ставка за кредитом вища, ніж у розстрочки;

наявність додаткових комісій. Часто важко зрозуміти, у що реально обійдеться обслуговування кредиту.

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