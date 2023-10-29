Що краще — розстрочка чи кредит: плюси і мінуси — Finance.ua
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Що краще — розстрочка чи кредит: плюси і мінуси

Кредит&Депозит
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Що краще — розстрочка чи кредит: плюси і мінуси
Що краще — розстрочка чи кредит: плюси і мінуси
І розстрочку, і кредит варто використовувати залежно від ситуації.
Якщо можна обійтися розстрочкою (особливо якщо є можливість оформити безвідсоткову) — це буде найкращим варіантом. Але якщо потрібна велика сума, яку проблематично буде повернути за короткий час (3−6-12 місяців), то без кредиту все ж таки не обійтися.
Очевидні плюси розстрочки:
  • простота оформлення;
  • дешевша, ніж кредит;
  • можливе безкоштовне розтермінування на 3−6-12 місяців.
Мінуси розстрочки:
  • не можна оформити на велику суму;
  • не можна оформити на тривалий термін;
  • не можна отримати суму готівкою на руки.
Плюси кредиту:
  • можна оформити кредит на велику суму, якщо є що запропонувати як заставу;
  • можна оформити на тривалий термін.
  • можна отримати суму готівкою на руки.
Мінуси кредиту:
  • більш складне оформлення. Може знадобитися безліч довідок й інших документів;
  • процентна ставка за кредитом вища, ніж у розстрочки;
  • наявність додаткових комісій. Часто важко зрозуміти, у що реально обійдеться обслуговування кредиту.
Читайте більше в нашій статті:

Чим розстрочка відрізняється від кредиту

За матеріалами:
Finance.ua
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