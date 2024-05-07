Что происходит с глобальным рынком венчурных инвестиций — новый отчет KPMG
В последние годы рынок венчурных инвестиций столкнулся со значительным спадом.
Об этом свидетельствует последний отчет Venture Pulse от KPMG Private Enterprise.
Отмечается, что в первом квартале 2024 года глобальные инвестиции венчурного капитала составили всего 75,9 миллиарда долларов США, что является самым низким показателем за последние почти пять лет.
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«Этот спад стал результатом нескольких факторов, в частности геополитической напряженности, затягивания процессов выхода компаний с рынка венчурного финансирования и заметного сокращения инвестиций на поздних стадиях сделок. Несмотря на реализацию двух мегасделок, каждая из которых превысила 4 миллиарда долларов США, общий тренд свидетельствует об осторожности инвесторов в контексте растущей неопределенности на рынке», — говорится в отчете.
Лидеры венчурных инвестиций
В первом квартале 2024 года венчурные инвестиции в Америке значительно опередили другие регионы мира, сосредоточив на себе львиную долю глобальных капиталовложений в этой сфере. Общая сумма инвестиций в Северной и Южной Америке составила 38,2 миллиарда долларов США, распределенных по 3205 сделкам, где основная доля пришлась на Соединенные Штаты (36,6 миллиарда долларов США по 2882 сделкам).
На фоне глобальной конкуренции, Азия оставалась на втором месте с 18,9 миллиарда долларов США и 2305 сделками, в то же время Европа продемонстрировала рост до 17,9 миллиарда долларов США благодаря нескольким масштабным инвестициям в высокотехнологичные проекты.
Глобальные корпоративные венчурные инвестиции
Глобальные инвестиции с участием корпоративного венчурного капитала (CVC) упали до самого низкого уровня за почти пять лет, снизившись с 40,8 миллиарда долларов США в IV квартале 2023 года до 37,3 миллиарда долларов США в U квартале 2024 года.
Америка показала рост CVC инвестиций с 18,7 миллиарда долларов США до 20,1 миллиарда долларов США, тогда как в Европе показатель остался стабильным на уровне 6,6 миллиарда долларов США, и в Азии упал с 13,7 миллиарда долларов США до 10,4 миллиарда долларов США.
«Чистые» технологии и искусственный интеллект
Исключения из общего тренда спада инвестиций были в секторах чистых технологий (Cleantech) и искусственного интеллекта (AI), привлекших значительные инвестиции. Семь из десяти крупнейших сделок квартала приходятся именно на эти две отрасли.
Инвестиции в технологии в сфере обороны и безопасности
Интерес к технологиям в сфере обороны и безопасности продолжает расти, что стимулируется усилением глобальных геополитических напряжений. Особенно актуальными становятся такие отрасли, как технологии дронов, спутниковые и программные решения.
Перспективы на II квартал 2024 года
Во втором квартале 2024 года мировой рынок IPO обещает быть ключевой ареной для наблюдений. Успешные IPO в начале квартала могут заставить венчурные фонды ощутить давление со стороны инвесторов по активизации финансирования.
В разных регионах мира может возрасти активность в сфере меньших по объему слияний и поглощений.
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Искусственный интеллект продолжит привлекать глобальные венчурные инвестиции, концентрируясь на конкретных отраслевых решениях для финансовых, юридических и риэлторских компаний.
Чистые технологии также будут оставаться важным инвестиционным направлением, что подчеркивается растущими регуляторными требованиями и увеличением количества регионов, которые внедряют ESG-инициативы.
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