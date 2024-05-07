Что происходит с глобальным рынком венчурных инвестиций — новый отчет KPMG Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Что происходит с глобальным рынком венчурных инвестиций — новый отчет KPMG

В последние годы рынок венчурных инвестиций столкнулся со значительным спадом.

Об этом свидетельствует последний отчет Venture Pulse от KPMG Private Enterprise.

Отмечается, что в первом квартале 2024 года глобальные инвестиции венчурного капитала составили всего 75,9 миллиарда долларов США, что является самым низким показателем за последние почти пять лет.

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«Этот спад стал результатом нескольких факторов, в частности геополитической напряженности, затягивания процессов выхода компаний с рынка венчурного финансирования и заметного сокращения инвестиций на поздних стадиях сделок. Несмотря на реализацию двух мегасделок, каждая из которых превысила 4 миллиарда долларов США, общий тренд свидетельствует об осторожности инвесторов в контексте растущей неопределенности на рынке», — говорится в отчете.

Лидеры венчурных инвестиций

В первом квартале 2024 года венчурные инвестиции в Америке значительно опередили другие регионы мира, сосредоточив на себе львиную долю глобальных капиталовложений в этой сфере. Общая сумма инвестиций в Северной и Южной Америке составила 38,2 миллиарда долларов США, распределенных по 3205 сделкам, где основная доля пришлась на Соединенные Штаты (36,6 миллиарда долларов США по 2882 сделкам).

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На фоне глобальной конкуренции, Азия оставалась на втором месте с 18,9 миллиарда долларов США и 2305 сделками, в то же время Европа продемонстрировала рост до 17,9 миллиарда долларов США благодаря нескольким масштабным инвестициям в высокотехнологичные проекты.

Глобальные корпоративные венчурные инвестиции

Глобальные инвестиции с участием корпоративного венчурного капитала (CVC) упали до самого низкого уровня за почти пять лет, снизившись с 40,8 миллиарда долларов США в IV квартале 2023 года до 37,3 миллиарда долларов США в U квартале 2024 года.

Америка показала рост CVC инвестиций с 18,7 миллиарда долларов США до 20,1 миллиарда долларов США, тогда как в Европе показатель остался стабильным на уровне 6,6 миллиарда долларов США, и в Азии упал с 13,7 миллиарда долларов США до 10,4 миллиарда долларов США.

«Чистые» технологии и искусственный интеллект

Исключения из общего тренда спада инвестиций были в секторах чистых технологий (Cleantech) и искусственного интеллекта (AI), привлекших значительные инвестиции. Семь из десяти крупнейших сделок квартала приходятся именно на эти две отрасли.

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Инвестиции в технологии в сфере обороны и безопасности

Интерес к технологиям в сфере обороны и безопасности продолжает расти, что стимулируется усилением глобальных геополитических напряжений. Особенно актуальными становятся такие отрасли, как технологии дронов, спутниковые и программные решения.

Перспективы на II квартал 2024 года

Во втором квартале 2024 года мировой рынок IPO обещает быть ключевой ареной для наблюдений. Успешные IPO в начале квартала могут заставить венчурные фонды ощутить давление со стороны инвесторов по активизации финансирования.

В разных регионах мира может возрасти активность в сфере меньших по объему слияний и поглощений.

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Искусственный интеллект продолжит привлекать глобальные венчурные инвестиции, концентрируясь на конкретных отраслевых решениях для финансовых, юридических и риэлторских компаний.

Чистые технологии также будут оставаться важным инвестиционным направлением, что подчеркивается растущими регуляторными требованиями и увеличением количества регионов, которые внедряют ESG-инициативы.

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