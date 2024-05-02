Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Украины половину от уровня 2022-го — Finance.ua

Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Украины половину от уровня 2022-го Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Украины половину от уровня 2022-го

Иностранные инвесторы в 2023 году вложили в экономику Украины 4,25 млрд долл., что больше, чем в 2016—2017 годах, но составляет лишь половину уровня 2022-го.

Об этом сообщила в четверг первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«По данным НБУ, в прошлом году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 4,25 миллиарда долларов. Этот показатель выше, чем в относительно мирные 2016−2017 годы. Но предстоит еще много работы, поскольку эти цифры составляют лишь половину того, что было в 2022 году «, — написала Свириденко в X.

в т. ч. на вывод дивидендов". Напомним, по предварительным данным , приток ПИИ в Украину в 2023 году составил $4,247 млрд. Львиная доля (¾) потока ПИИ в 2023 году — это реинвестирование доходов, полученных иностранным инвестором в Украине ($3,160 млрд). Отчасти это объясняется ограничениями на трансграничные переводы,на вывод дивидендов".

По состоянию на конец 2023 года накопленные ПИИ (запас) составляли $54,26 млрд. Это выше, чем в «ковидный» 2020 год ($52,09 млрд) или в 2019 году ($54,21 млрд), но на 17% меньше, чем за последний год перед полномасштабной войной (в 2021 — $65,746 млрд).

УНН По материалам:

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