У 2023 році в Україну надійшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій — Finance.ua

У 2023 році в Україну надійшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій
За попередніми даними Національного банку, у 2023 році в Україну зайшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«За попередніми даними, притік ПІІ в Україну у 2023 році становив $4,247 млрд. Левова частка (¾) потоку ПІІ у 2023 році - це реінвестування доходів, отриманих іноземним інвестором в Україні ($3,160 млрд). Частково це пояснюється обмеженнями на транскордонні перекази,
в т. ч. на виведення дивідендів», — сказано в повідомленні.
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За його словами, станом на кінець 2023 року накопичені ПІІ (запас) складали $54,26 млрд. Це вище, ніж в «ковідний» 2020 рік ($52,09 млрд) чи в 2019 рік ($54,21 млрд), але на 17% менше за останній рік перед повномасштабною війною (в 2021-му — $65,746 млрд).
ПІІ на душу населення
Гетманцев зазначив, що накопичені ПІІ, якщо їх порівнювати на душу населення із країнами Центральної та Східної Європи, були й залишаються на дуже низькому рівні.
«Якщо брати ту ж Польщу, яку до війни можна були вважати +/- співставною із нами за чисельністю населення, то обсяг накопичених ПІІ там становить $270 млрд за 2022 рік, тобто є 5 разів більшим. Для стійкого розвитку після війни Україні потрібно буде залучати не менше $10−15 млрд ПІІ на рік», — пояснив нардеп.
Він також додав, що масштабне залучення ПІІ, насамперед green-field (з нуля) можливо тільки після завершення війни. Однак і зараз є приклади (ВПК, будівельні матеріали, сегмент FMCG тощо) залучення іноземних інвесторів.
Нагадаємо, Томаш Фіала, CEO інвестиційної компанії Dragon Capital, вважає, що вступ країни до Євросоюзу тягне за собою різке зростання приватних іноземних інвестицій.
Також він раніше заявляв, що Україна отримає 90% інвестицій від масштабних світових інвесторів тільки після закінчення війни, тому що ризики дуже великі.
За його словами великі інвестиційні компанії, такі як Goldman Sachs чи BlackRock, «дуже симпатизують Україні й підтримують нас в цій війні».
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