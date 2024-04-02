У 2023 році в Україну надійшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій — Finance.ua

У 2023 році в Україну надійшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій Сьогодні 08:02 — Казна та Політика

У 2023 році в Україну надійшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій

За попередніми даними Національного банку, у 2023 році в Україну зайшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«За попередніми даними, притік ПІІ в Україну у 2023 році становив $4,247 млрд. Левова частка (¾) потоку ПІІ у 2023 році - це реінвестування доходів, отриманих іноземним інвестором в Україні ($3,160 млрд). Частково це пояснюється обмеженнями на транскордонні перекази, в т. ч. на виведення дивідендів», — сказано в повідомленні.

За його словами, станом на кінець 2023 року накопичені ПІІ (запас) складали $54,26 млрд. Це вище, ніж в «ковідний» 2020 рік ($52,09 млрд) чи в 2019 рік ($54,21 млрд), але на 17% менше за останній рік перед повномасштабною війною (в 2021-му — $65,746 млрд).

ПІІ на душу населення

Гетманцев зазначив, що накопичені ПІІ, якщо їх порівнювати на душу населення із країнами Центральної та Східної Європи, були й залишаються на дуже низькому рівні.

«Якщо брати ту ж Польщу, яку до війни можна були вважати +/- співставною із нами за чисельністю населення, то обсяг накопичених ПІІ там становить $270 млрд за 2022 рік, тобто є 5 разів більшим. Для стійкого розвитку після війни Україні потрібно буде залучати не менше $10−15 млрд ПІІ на рік», — пояснив нардеп.

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Він також додав, що масштабне залучення ПІІ, насамперед green-field (з нуля) можливо тільки після завершення війни. Однак і зараз є приклади (ВПК, будівельні матеріали, сегмент FMCG тощо) залучення іноземних інвесторів.

Нагадаємо, Томаш Фіала, CEO інвестиційної компанії Dragon Capital, вважає , що вступ країни до Євросоюзу тягне за собою різке зростання приватних іноземних інвестицій.

Також він раніше заявляв , що Україна отримає 90% інвестицій від масштабних світових інвесторів тільки після закінчення війни, тому що ризики дуже великі.

За його словами великі інвестиційні компанії, такі як Goldman Sachs чи BlackRock, «дуже симпатизують Україні й підтримують нас в цій війні».

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