Фіала пояснив, чому бізнесу вигідний вступ України до ЄС — Finance.ua

Фіала пояснив, чому бізнесу вигідний вступ України до ЄС Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Фіала пояснив, чому бізнесу вигідний вступ України до ЄС

Вступ країни до Євросоюзу тягне за собою різке зростання приватних іноземних інвестицій.

Про це під час заходу NV «Європейський шлях України. Діалоги про майбутнє» заявив Томаш Фіала, CEO інвестиційної компанії Dragon Capital.

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«Якщо подивитись на приватні інвестиції в Польщу, то протягом п’яти років до приєднання до ЄС вони складали $3,7 млрд на рік, у рік приєднання $7 млрд, а в наступні п’ять років близько $13 млрд на рік склали прямі іноземні інвестиції», — розповів бізнесмен.

Для прикладу, сказав Фіала, максимальні приватні інвестиції в Україну становили до $10 млрд у рік, коли було приватизовано Криворіжсталь, а надалі в середньому $3−5 млрд на рік.

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«І оці накопичені прямі іноземні інвестиції в Україну становлять менше $60 млрд, а наприклад Польща станом на 2020 рік отримала лише з ЄС понад 200 млрд євро ПІІ», — додав він.

«Гроші [після вступу до ЄС] стануть дешевшими, — запевнив Фіала. — Ви зможете профінансувати свої проєкти втричі дешевше, ніж зараз, тому що відсоткові ставки будуть більш низькі».

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