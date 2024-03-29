Фіала пояснив, чому бізнесу вигідний вступ України до ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фіала пояснив, чому бізнесу вигідний вступ України до ЄС

Казна та Політика
42
Фіала пояснив, чому бізнесу вигідний вступ України до ЄС
Фіала пояснив, чому бізнесу вигідний вступ України до ЄС
Вступ країни до Євросоюзу тягне за собою різке зростання приватних іноземних інвестицій.
Про це під час заходу NV «Європейський шлях України. Діалоги про майбутнє» заявив Томаш Фіала, CEO інвестиційної компанії Dragon Capital.
Читайте також
«Якщо подивитись на приватні інвестиції в Польщу, то протягом п’яти років до приєднання до ЄС вони складали $3,7 млрд на рік, у рік приєднання $7 млрд, а в наступні п’ять років близько $13 млрд на рік склали прямі іноземні інвестиції», — розповів бізнесмен.
Для прикладу, сказав Фіала, максимальні приватні інвестиції в Україну становили до $10 млрд у рік, коли було приватизовано Криворіжсталь, а надалі в середньому $3−5 млрд на рік.
Читайте також
«І оці накопичені прямі іноземні інвестиції в Україну становлять менше $60 млрд, а наприклад Польща станом на 2020 рік отримала лише з ЄС понад 200 млрд євро ПІІ», — додав він.
«Гроші [після вступу до ЄС] стануть дешевшими, — запевнив Фіала. — Ви зможете профінансувати свої проєкти втричі дешевше, ніж зараз, тому що відсоткові ставки будуть більш низькі».
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.