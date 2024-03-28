Коли Україна увійде до єврозони — прогноз голови НБУ — Finance.ua
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Коли Україна увійде до єврозони — прогноз голови НБУ

Казна та Політика
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Коли Україна увійде до єврозони — прогноз голови НБУ
Коли Україна увійде до єврозони — прогноз голови НБУ
Наразі ми не можемо говорити про приєднання України до єврозони. Це занадто далека перспектива. Входження в зону євро — це останній акорд європейської інтеграції, коли вже все відбулося.
Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний, повідомляє NV.
«Із входженням в зону євро країна позбавляється так званого монетарного суверенітету, курсову політику, обмежує свою адаптивність до зовнішніх та внутрішніх шоків, можливості впливання на економічні процеси», — сказав Пишний.
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За його словами, НБУ аналізував наслідки входження Португалії та Греції до зони євро, і не всі вони були позитивними.
Натомість країни, які утримують монетарний суверенітет у Євросоюзі, отримують максимальний економічний ефект, сказав Пишний.
«Для України — це не швидка перспектива», — резюмував він.
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Нагадаємо, голова представництва Єврокомісії в Австрії Мартін Зельмаєр заявив, що для вступу України до Євросоюзу необхідно щонайменше 6 років.
Переважна більшість (84%) опитаних українців підтримують вступ України до Європейського Союзу (у грудні 2022 р. підтримка становила 79%). Не підтримують вступ до ЄС лише 7% респондентів (у грудні 2022р. таких було 8%).
Україна має домовленість з Європейським Союзом про те, що початок переговорів про вступ розпочнеться у червні цього року.

Довідка Finance.ua:

  • у лютому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що так звана переговорна рамка про вступ України до ЄС «навряд чи буде готова» до початку виборів у Євросоюзі, що відбудуться у червні 2024 року;
  • Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.
За матеріалами:
НВ
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