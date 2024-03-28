Коли Україна увійде до єврозони — прогноз голови НБУ Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Коли Україна увійде до єврозони — прогноз голови НБУ

Наразі ми не можемо говорити про приєднання України до єврозони. Це занадто далека перспектива. Входження в зону євро — це останній акорд європейської інтеграції, коли вже все відбулося.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний, повідомляє NV.

«Із входженням в зону євро країна позбавляється так званого монетарного суверенітету, курсову політику, обмежує свою адаптивність до зовнішніх та внутрішніх шоків, можливості впливання на економічні процеси», — сказав Пишний.

За його словами, НБУ аналізував наслідки входження Португалії та Греції до зони євро, і не всі вони були позитивними.

Натомість країни, які утримують монетарний суверенітет у Євросоюзі, отримують максимальний економічний ефект, сказав Пишний.

«Для України — це не швидка перспектива», — резюмував він.

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Нагадаємо, голова представництва Єврокомісії в Австрії Мартін Зельмаєр заявив , що для вступу України до Євросоюзу необхідно щонайменше 6 років.

Переважна більшість (84%) опитаних українців підтримують вступ України до Європейського Союзу (у грудні 2022 р. підтримка становила 79%). Не підтримують вступ до ЄС лише 7% респондентів (у грудні 2022р. таких було 8%).

Україна має домовленість з Європейським Союзом про те, що початок переговорів про вступ розпочнеться у червні цього року.

Довідка Finance.ua:

у лютому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що так звана переговорна рамка про вступ України до ЄС «навряд чи буде готова» до початку виборів у Євросоюзі, що відбудуться у червні 2024 року;

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

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