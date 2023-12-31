Україні потрібно від 6 до 11 років, щоб вступити в ЄС — посол Євросоюзу в Австрії — Finance.ua
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Україні потрібно від 6 до 11 років, щоб вступити в ЄС — посол Євросоюзу в Австрії

Казна та Політика
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Україні потрібно від 6 до 11 років, щоб вступити в ЄС — посол Євросоюзу в Австрії
Україні потрібно від 6 до 11 років, щоб вступити в ЄС — посол Євросоюзу в Австрії
Голова представництва Єврокомісії в Австрії Мартін Зельмаєр заявив, що для вступу України до Євросоюзу необхідно щонайменше 6 років
Про це він заявив в інтерв'ю Kleine Zeitung.
«Австрії знадобилося шість років, Іспанії - одинадцять. Україна може бути десь між ними», — відповів Зельмаєр на питання про терміни приєднання України до ЄС.
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За його словами, завдяки Угоді про асоціацію Україна вже впровадила 70% законодавства ЄС. Проте він наголосив, що Україні треба багато ще чого зробити, зокрема урегулювати незалежність судової системи та ефективність управління.
Нагадаємо, депутат Європарламенту Андріус Кубіліус заявив, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.
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Міністерство фінансів докладає значних зусиль для наближення українського законодавства до законодавства ЄС. В рамках cелф-скринінгу в Мінфіні опрацювали понад 7 тисяч актів ЄС.
Вступ України до ЄС може збільшити зростання ВВП країни на 1−2%. Такий прогноз зробив британський історик і журналіст Тімоті Еш, зазначивши, що цей крок стане транформаційним для України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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