Стефанішина назвала терміни старту переговорів України з ЄС — Finance.ua

Стефанішина назвала терміни старту переговорів України з ЄС Сьогодні 16:38 — Казна та Політика

Україна має домовленість з Європейським Союзом про те, що початок переговорів про вступ розпочнеться у червні цього року.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на « Київському Безпековому Форумі ».

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«Ми не бачили перепон, щоб у березні вже затвердити переговорну рамку. Це дало б юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори, і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні», — заявила віцепрем'єр — міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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До того ж Стефанішина зазначила, що в четвер було засідання Європейської ради і були дані відповідні інструкції міністрам з європейських справ з тим, щоб встигнути почати переговори у червні.

«Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень», — додала Стефанішина.

Вона підкреслила, що з червня Україна та ЄС почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів Європейського союзу на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Фактично переговори про вступ України до блоку наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

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