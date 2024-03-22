Стефанішина назвала терміни старту переговорів України з ЄС — Finance.ua
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Стефанішина назвала терміни старту переговорів України з ЄС

Казна та Політика
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Україна має домовленість з Європейським Союзом про те, що початок переговорів про вступ розпочнеться у червні цього року.
Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на «Київському Безпековому Форумі».
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«Ми не бачили перепон, щоб у березні вже затвердити переговорну рамку. Це дало б юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори, і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні», — заявила віцепрем'єр — міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
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До того ж Стефанішина зазначила, що в четвер було засідання Європейської ради і були дані відповідні інструкції міністрам з європейських справ з тим, щоб встигнути почати переговори у червні.
«Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень», — додала Стефанішина.
Вона підкреслила, що з червня Україна та ЄС почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів Європейського союзу на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
Фактично переговори про вступ України до блоку наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.
За матеріалами:
РБК-Україна
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