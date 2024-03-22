Україна уклала угоду з ЄС про співпрацю в боротьбі з шахрайством — Finance.ua
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Україна уклала угоду з ЄС про співпрацю в боротьбі з шахрайством

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Міністр фінансів Сергій Марченко та єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС щодо боротьби з шахрайством.
Як пише «Європейська правда», про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів."Приєднання до програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин.
Уряд України абсолютно відданий меті програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України", — заявив Марченко. Зазначається, що метою програми є захист фінансових інтересів Євросоюзу шляхом підтримання зусиль щодо боротьби з шахрайством і корупцією, що впливають на бюджет ЄС, підтримання взаємодії між адміністративними органами держав-членів ЄС. У Мінфіні впевнені, що укладена угода покращить звітність щодо можливих порушень стосовно коштів ЄС, а також оперативний обмін адміністративною інформацією між сторонами в митних і сільськогосподарських справах.
За матеріалами:
Економічна Правда
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