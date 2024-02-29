Строки вступу до ЄС: що думають українці - опитування — Finance.ua

Строки вступу до ЄС: що думають українці - опитування Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Строки вступу до ЄС: що думають українці - опитування

Переважна більшість (84%) опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу (у грудні 2022 р. підтримка становила 79%). Не підтримують вступ до ЄС лише 7% респондентів (у грудні 2022р. таких було 8%).

Про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова.

Регіони

Вступ до ЄС підтримують 91% жителів Західного регіону,

86% — Центрального регіону,

78% жителів Сходу

74,5% жителів Півдня.

Чим молодші респонденти, тим частіше вони підтримують вступ до ЄС — частка таких зростає з 80% у найстаршій (60 і більше років) групі до 89% серед тих, кому менше 30 років.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, підтримують вступ до ЄС 87%, а серед тих, хто переважно розмовляє російською — 77%.

Строки вступу

23% опитаних вважають, що Україна зможе вступити до ЄС упродовж 1−3 років,

27% — упродовж 3−5 років,

15% — упродовж 5−10 років,

5% — 10−20 років.

6% дотримуються думки, що Україна ніколи не зможе вступити до ЄС.

Серед тих, хто не підтримує вступ до ЄС, 42% вважають, що Україна ніколи не зможе вступити до цього союзу, серед тих, хто підтримує вступ, так вважають лише 2%.

Довідка Finance.ua:

Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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