Зеленський повідомив, коли розпочнуться переговори щодо вступу України в ЄC (відео) — Finance.ua
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Зеленський повідомив, коли розпочнуться переговори щодо вступу України в ЄC (відео)

Казна та Політика
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Зеленський повідомив, коли розпочнуться переговори щодо вступу України в ЄC (відео)
Зеленський повідомив, коли розпочнуться переговори щодо вступу України в ЄC (відео)
Переговори щодо вступу України до Європейського Союзу мають початись вже у червні 2024 року.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
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Президент повідомив, що він, зокрема, обговорив це питання з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.
«Готуємося до засідання Європейської ради. І до важливих європейських рішень цього року. Економічних, зокрема щодо продовження лібералізації торгівлі України із Євросоюзом. Це один із життєво важливих елементів нашої стійкості в час захисту від російської агресії. І політичні рішення теж готуємо. Зокрема, для нас в Україні та для всієї Європи принципово, щоб реальні переговори щодо членства України почалися в червні, без затримок. І це буде правильний політичний сигнал, що Європа достатньо міцна й точно не піддасться російському тиску», — сказав Зеленський.
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Нагадаємо, 8 листопада минулого року Єврокомісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами (Молдова та Грузія) на шляху приєднання до ЄС. Зокрема, ЄК рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України в Європейський союз.
14 грудня минулого року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Як заявляв тоді прем'єр Угорщини Віктор Орбан, Будапешт не проти вступу України до ЄС, але питання про відкриття переговорів слід перенести на півроку.
Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно було виконати сім умов.
Раніше в опитуванні йшлося про те, що переважна більшість (84%) опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу. Не підтримують вступ до ЄС лише 7% респондентів (у грудні 2022 р. таких було 8%). Про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова. Щодо термінів вступу:
  • 23% опитаних вважають, що Україна зможе вступити до ЄС упродовж 1−3 років, 27% — упродовж 3−5 років, 15% — упродовж 5−10 років,
  • 5% — 10−20 років. 6% дотримуються думки, що Україна ніколи не зможе вступити до ЄС.

Довідка Finance.ua:

  • передача заморожених активів росії для потреб України. У Євросоюзі підготували законодавчу пропозицію, за якою Україна почне отримувати прибутки від заблокованих активів російського Центробанку вже у липні. Кошти спрямують на постачання зброї та розвиток оборонної промисловості.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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