Україна сподівається на початок переговорів про вступ до ЄС у першій половині 2024 року — Finance.ua

Україна сподівається на початок переговорів про вступ до ЄС у першій половині 2024 року Сьогодні 15:39

Україна сподівається на початок переговорів про вступ до ЄС у першій половині 2024 року

Україна розраховує на прогрес у євроінтеграції на цьому тижні, заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню Euractiv

«Ми очікуємо й хочемо отримати схвалення Європейської ради на її найближчому засіданні (цього тижня — ред.) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ до ЄС у першій половині цього року», — сказав Шмигаль.

Він висловив сподівання, що європейські партнери погодять початок переговорів без додаткових поправок, як це пропонує Європейська комісія.

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«Президент (Євроради — ред.) Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС, але ми зробимо все можливе для України, щоб це відбулося раніше, одразу після нашої перемоги», — зазначив голова уряду.

Він додав, що Україна виконає своє домашнє завдання «дуже швидко», оцінивши можливий термін у щонайбільше два роки.

Довідка Finance.ua:

у лютому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що так звана переговорна рамка про вступ України до ЄС «навряд чи буде готова» до початку виборів у Євросоюзі, що відбудуться у червні 2024 року;

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.



Радіо Свобода За матеріалами:

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