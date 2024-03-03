Показники задоволеності життям: які в Україні та ЄС — Finance.ua

Показники задоволеності життям: які в Україні та ЄС
Українські офісні працівники повертаються до роботи, адаптуючись до умов війни. Рівень працевлаштованості громадян зріс втричі від початку повномасштабного вторгнення. Але українські офісні працівники є найменш щасливими серед опитаних країн.
Про це свідчать результати дослідження суспільно-політичних настроїв українців, проведеного Gradus Research.
Україна
Індекс щастя українців перебуває на позначці 5.6 пунктів, що, очевидно, є наслідком російської агресії та спровокованих нею безпекових, економічних та інших наслідків.
Здоров’я і безпека — у топі в Україні. З поміж усіх опитаних європейських країн саме українських офісних працівників (71%) найбільше робить щасливими власне здоров’я і здоров’я близьких.
Високі показники задоволеності життям демонструють мешканці тих країн, які в більшій мірі забезпечені тим, що вони цінують у житті — здоров’ям, безпекою, кар'єрними можливостями тощо.
Найвищий показник серед опитаних країн у Нідерландів — 7,5 пунктів з 10 можливих.
- Наступною йде Великобританія з індексом щастя в 7,4 бали з 10.
- Німеччина і Франція, у свою чергу, зазначають про однаковий рівень — 7,3.
- Польща та Італія оцінюють його на 6.9 та 6.8 пунктів, відповідно.
Фінансова забезпеченість
Є найвагомішою для 50% опитаних офісних працівників з України, і, таким чином, третьою за значимістю умовою для щасливого життя. Для Італії (53%) та Німеччини (50%), що цікаво, цей фактор займає перше місце, хоча є майже ідентичним відповідному відсотку в нашій країні.
Справедливість у суспільстві
Ця умова для щасливого життя для 19% українських респондентів, і серед опитаних держав за цим показником Україну випереджає лише Німеччина (25%).
Цікаво також, що для українських чоловіків порівняно з європейськими важливішим є щастя близьких людей та справедливість у суспільстві.
«Цілком прогнозовано, що війна відбилася на загальному рівні щастя українців. Але тут важливо дивитися на зміну пріоритетності факторів, що впливають на задоволеність життям: питання здоров’я і безпеки стали особливо важливими для нас, і з тривалістю бойових дій вони набуватимуть ще більшого значення. Фінансовий фактор також у топі. І це важливий сигнал у контексті міграційної політики: вже зараз ми бачимо, що повертатиме українців додому після завершення війни»,
— зазначає Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.
Нагадаємо, як показало опитування, проведене компанією Active Group у квітні 2023 «Скільки грошей потрібно українцям для щастя». Для щастя середньостатистичному українцю потрібно 50 тисяч гривень.
Скільки треба для виживання:
- Майже половина українських громадян відповіли, що для виживання потребують від 5 000 до 14 999 гривень на місяць: 32,9% відповіли, що для виживання потрібно від 5000 до 9999 гривень на місяць, а 26,4% — від 10 000 до 14 999 грн;
- від 15 000 до 24 999 потребують 16,4% опитаних, а 4,7% — від 25 000 до 49 999;
- і лише 0,8% потребують для виживання понад 50 000, а 0,5% — понад 100 тисяч гривень на місяць.
Довідка Finance.ua:
- мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) є основою економіки України, вони складають 99,98% усіх суб'єктів господарювання, забезпечують 74% усіх робочих місць та створюють 64% доданої вартості. Про це йдеться в новому дослідженні (UNDP) щодо впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства або ММСП в Україні, що дає ґрунтовне уявлення про стійкість, виклики та перспективи розвитку цього важливого сектору;
- цього року майже до 80% зросла кількість бізнесменів, які мають у планах залучення коштів на розвиток власних підприємств.Про це свідчать результати опитування Індекс настроїв малого бізнесу за 2023 рік, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.
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