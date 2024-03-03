Показники задоволеності життям: які в Україні та ЄС — Finance.ua

Показники задоволеності життям: які в Україні та ЄС Сьогодні 08:39 — Світ

Показники задоволеності життям: які в Україні та ЄС

Українські офісні працівники повертаються до роботи, адаптуючись до умов війни. Рівень працевлаштованості громадян зріс втричі від початку повномасштабного вторгнення. Але українські офісні працівники є найменш щасливими серед опитаних країн.

Про це свідчать результати дослідження суспільно-політичних настроїв українців , проведеного Gradus Research.

Україна

Індекс щастя українців перебуває на позначці 5.6 пунктів, що, очевидно, є наслідком російської агресії та спровокованих нею безпекових, економічних та інших наслідків.

Здоров’я і безпека — у топі в Україні. З поміж усіх опитаних європейських країн саме українських офісних працівників (71%) найбільше робить щасливими власне здоров’я і здоров’я близьких.

Високі показники задоволеності життям демонструють мешканці тих країн, які в більшій мірі забезпечені тим, що вони цінують у житті — здоров’ям, безпекою, кар'єрними можливостями тощо.

Найвищий показник серед опитаних країн у Нідерландів — 7,5 пунктів з 10 можливих.

Наступною йде Великобританія з індексом щастя в 7,4 бали з 10.

Німеччина і Франція, у свою чергу, зазначають про однаковий рівень — 7,3.

у свою чергу, зазначають про однаковий рівень — 7,3. Польща та Італія оцінюють його на 6.9 та 6.8 пунктів, відповідно.

Фінансова забезпеченість

Є найвагомішою для 50% опитаних офісних працівників з України, і, таким чином, третьою за значимістю умовою для щасливого життя. Для Італії (53%) та Німеччини (50%), що цікаво, цей фактор займає перше місце, хоча є майже ідентичним відповідному відсотку в нашій країні.

Справедливість у суспільстві

Ця умова для щасливого життя для 19% українських респондентів, і серед опитаних держав за цим показником Україну випереджає лише Німеччина (25%).

Цікаво також, що для українських чоловіків порівняно з європейськими важливішим є щастя близьких людей та справедливість у суспільстві.

«Цілком прогнозовано, що війна відбилася на загальному рівні щастя українців. Але тут важливо дивитися на зміну пріоритетності факторів, що впливають на задоволеність життям: питання здоров’я і безпеки стали особливо важливими для нас, і з тривалістю бойових дій вони набуватимуть ще більшого значення. Фінансовий фактор також у топі. І це важливий сигнал у контексті міграційної політики: вже зараз ми бачимо, що повертатиме українців додому після завершення війни», — зазначає Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

потрібно 50 тисяч гривень. Нагадаємо, як показало опитування, проведене компанією Active Group у квітні 2023 «Скільки грошей потрібно українцям для щастя». Для щастя середньостатистичному українцю

Скільки треба для виживання:

Майже половина українських громадян відповіли, що для виживання потребують від 5 000 до 14 999 гривень на місяць: 32,9% відповіли, що для виживання потрібно від 5000 до 9999 гривень на місяць, а 26,4% — від 10 000 до 14 999 грн ;

; від 15 000 до 24 999 потребують 16,4% опитаних, а 4,7% — від 25 000 до 49 999 ;

; і лише 0,8% потребують для виживання понад 50 000, а 0,5% — понад 100 тисяч гривень на місяць.

Довідка Finance.ua:

мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) є основою економіки України, вони складають 99,98% усіх суб'єктів господарювання, забезпечують 74% усіх робочих місць та створюють 64% доданої вартості. Про це йдеться в новому дослідженні (UNDP) щодо впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства або ММСП в Україні, що дає ґрунтовне уявлення про стійкість, виклики та перспективи розвитку цього важливого сектору;

цього року майже до 80% зросла кількість бізнесменів, які мають у планах залучення коштів на розвиток власних підприємств.Про це свідчать результати опитування Індекс настроїв малого бізнесу за 2023 рік, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

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