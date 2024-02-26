Як вплинула війна на мікро-, малі та середні підприємства в Україні — Finance.ua

Як вплинула війна на мікро-, малі та середні підприємства в Україні Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Як вплинула війна на мікро-, малі та середні підприємства в Україні

Мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) є основою економіки України, вони складають 99,98% усіх суб'єктів господарювання, забезпечують 74% усіх робочих місць та створюють 64% доданої вартості.

Про це йдеться в новому дослідженні (UNDP) щодо впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства або ММСП в Україні, що дає ґрунтовне уявлення про стійкість, виклики та перспективи розвитку цього важливого сектору.

Понад 82% бізнесів, які призупинили свою роботу у 2022 році внаслідок повномасштабного російського вторгнення, частково відновили свою діяльність до кінця 2023 року.

Також відомо, що представники бізнесу мають стриманий оптимізм щодо 2024 року, називаючи непередбачувану ситуацію, низький попит і дефіцит робочої сили головними викликами. Однак вони не планують подальшого скорочення персоналу, що вказує на потенціал економічного відновлення.

Компанії також зазначають, що планують поступово відновлювати значні невикористані потужності та готові за потреби збільшити оборот приблизно на 50% у 2024 році.

2023 року підприємства поетапно повернули довоєнний рівень потужностей — у середньому зараз вони використовують 53,4%. Згідно з прогнозом, у 2024 році цей відсоток має зрости до 56%.

Прогнози

Попри повномасштабну війну, підприємства адаптувалися та зберегли певну фінансову спроможність. Але представники бізнесу не наважуються шукати додаткове фінансування через непередбачуване середовище. Майже 80% компаній не розглядають можливість залучення іноземних інвестицій, а натомість здебільшого покладаються на внутрішні позики.

Середня сума додаткових фінансових ресурсів, необхідних для розвитку середніх підприємств упродовж трьох років, становить 950 000 доларів США на компанію. У той час мікро- та малим компаніям потрібні менші інвестиції на рівні від 30 000 до 300 000 доларів США.

Довідка Finance.ua:

Найвищий рівень конкуренції у сфері «Будівництво/облицювальні роботи». У цій галузі на одне оголошення в середньому — 60 відгуків, а середня з.п. складає 26 858 гривень. На другому місці — категорія «Початок кар'єри/Студенти», де кількість осіб, які претендують на одну вакансію, складає 57 відгуків. Середня зарплата — 17 866 гривень.

Від початку дії програми «Власна справа» 327 ветеранів та членів родин учасників бойових дій уже виграли гранти. Переможці отримають 140 млн грн на розвиток бізнесу.



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