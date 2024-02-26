Бізнес в Україні: які настрої серед підприємців та що планують (дослідження) — Finance.ua

Бізнес в Україні: які настрої серед підприємців та що планують (дослідження) Сьогодні 08:02 — Фондовий ринок

Бізнес в Україні: які настрої серед підприємців та що планують (дослідження), agroportal.ua

Цього року майже до 80% зросла кількість бізнесменів, які мають у планах залучення коштів на розвиток власних підприємств.

Про це свідчать результати опитування Індекс настроїв малого бізнесу за 2023 рік, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

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За результатами дослідження, хвиля опитування за 2023 рік демонструє незначне покращення настроїв МСБ — інтегральна оцінка Індексу зросла до 2,5 балів з 5-ти можливих.

Інфографіка: ЄБА

«Ця оцінка залишається в негативній площині, втім є вищою за показник 2,4 балів у 2022 році та 2,2 балів у 2020 році. Серед компонентів Індексу точкове зростання продемонстрували оцінки поточного стану бізнесу та змін у майбутні пів року», — заявили в асоціації.

Які настрої серед підприємців стосовно їхнього бізнесу

41% опитаних бізнесменів вказали, що справи у їхньому підприємстві на задовільному рівні.

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Цього року знизилась частка незадоволених станом справ — з 58% у 2022 році до поточних 40%.

Однак знизилася кількість тих, хто задоволений станом справ — до 19% (24% у 2022 році).

«Отже, загальна оцінка поточного стану справ у 2023 році більше тяжіє до нейтральної площини», — кажуть в асоціації.

Проте за рік зросла кількість підприємців, які мають у планах розширення бізнесу — з 76% до 79%. З них 30% планують відкриття нових напрямків бізнесу, а 14% планують розширювати географію діяльності та виходити на інші ринки.

Але нині лише 14% опитаних компаній експортують свої товари чи послуги за кордон. Водночас 21% планують розширювати команду, а 28% підвищувати заробітну плату співробітникам.

До 80% зросла кількість підприємців, які планують залучати кошти у розвиток власного бізнесу у 2024 році. Для порівняння, минулого року такі плани мали 67%.

«Як і раніше бізнес здебільшого покладається на власні сили — особисті кошти (40%) та меншою мірою на гранти (20%), кредити (12%) та інвестиції (9%). Наміри щодо кредитів та інвестицій незначно зросли», — додали в ЄБА.

Економічна Правда За матеріалами:

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