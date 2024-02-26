Бізнес в Україні: які настрої серед підприємців та що планують (дослідження) — Finance.ua

Бізнес в Україні: які настрої серед підприємців та що планують (дослідження)
Цього року майже до 80% зросла кількість бізнесменів, які мають у планах залучення коштів на розвиток власних підприємств.
Про це свідчать результати опитування Індекс настроїв малого бізнесу за 2023 рік, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.
За результатами дослідження, хвиля опитування за 2023 рік демонструє незначне покращення настроїв МСБ — інтегральна оцінка Індексу зросла до 2,5 балів з 5-ти можливих.
«Ця оцінка залишається в негативній площині, втім є вищою за показник 2,4 балів у 2022 році та 2,2 балів у 2020 році. Серед компонентів Індексу точкове зростання продемонстрували оцінки поточного стану бізнесу та змін у майбутні пів року», — заявили в асоціації.
Які настрої серед підприємців стосовно їхнього бізнесу
41% опитаних бізнесменів вказали, що справи у їхньому підприємстві на задовільному рівні.
Цього року знизилась частка незадоволених станом справ — з 58% у 2022 році до поточних 40%.
Однак знизилася кількість тих, хто задоволений станом справ — до 19% (24% у 2022 році).
«Отже, загальна оцінка поточного стану справ у 2023 році більше тяжіє до нейтральної площини», — кажуть в асоціації.
Проте за рік зросла кількість підприємців, які мають у планах розширення бізнесу — з 76% до 79%. З них 30% планують відкриття нових напрямків бізнесу, а 14% планують розширювати географію діяльності та виходити на інші ринки.
Але нині лише 14% опитаних компаній експортують свої товари чи послуги за кордон. Водночас 21% планують розширювати команду, а 28% підвищувати заробітну плату співробітникам.
До 80% зросла кількість підприємців, які планують залучати кошти у розвиток власного бізнесу у 2024 році. Для порівняння, минулого року такі плани мали 67%.
«Як і раніше бізнес здебільшого покладається на власні сили — особисті кошти (40%) та меншою мірою на гранти (20%), кредити (12%) та інвестиції (9%). Наміри щодо кредитів та інвестицій незначно зросли», — додали в ЄБА.
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