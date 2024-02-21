Danone планує продати російські підприємства бізнесмену пов’язаному з Кадировим — FT Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

Російську частину бізнесу Danone, яка була захоплена у 2023 році за наказом Путіна, планують продати бізнесмену, повʼязаний з владою у Чечні, який наближений до Кремля.

Про це повідомляє Financial Times, з посиланням на документацію та власні джерела.

Французька компанія Danone збирається продати Life & Nutrition російській молочній компанії «Вамін Татарстан», що належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову.

Мінгазов був призначений до ради директорів Life & Nutrition цього літа невдовзі після того, як Кремль передав контроль над бізнесом Якубу Закрієву, 33-річному племіннику Кадирова, у відповідь на західні санкції.

Айрат Мухамадеєв, директор новоствореної компанії «Вамін Татарстан», повідомив, що вона погодилася заплатити 17,7 млрд рублів (191,5 млн дол) за контроль над російським бізнесом Danone, з яких 7,7 млрд рублів (83,2 млн дол) підуть на обслуговування боргу за операціями в росії, а решта піде на оплату частки Danone в компанії.

Ціна угоди враховує 56% знижки від ринкової вартості активів, згідно з політикою Кремля щодо виходу західних компаній з ринку рф.

Також зазначається, що для забезпечення «безперервності» свого колишнього російського бізнесу, Danone погодилася надати підтримку до кінця липня 2025 року, оскільки Life & Nutrition продовжує локалізувати виробництво певних інгредієнтів, щоб зберегти «високу якість продукції, до якої звикли російські споживачі».

Угода має бути схвалена Міністерством сільського господарства росії перед тим, як за неї проголосує спеціальний урядовий підкомітет, відповідальний за схвалення виходу західних компаній з ринку.

Люди ознайомлені з цим процесом повідомляють, що продаж активів Danone «Вамін Татарстан» може й не відбутись, пише FT.

Економічна Правда За матеріалами:

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