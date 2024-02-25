В Україні продовжує відновлюватися малий та середній бізнес — дослідження — Finance.ua
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В Україні продовжує відновлюватися малий та середній бізнес — дослідження

Фондовий ринок
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В Україні продовжує відновлюватися малий та середній бізнес — дослідження
В Україні продовжує відновлюватися малий та середній бізнес — дослідження, freepik.com
В Україні на кінець 2023 року відновилась діяльність 82% малих та середніх підприємств, які зупиняли роботу через російську агресії.
Про це свідчать дані дослідження програми розвитку ООН.
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Як повідомляють дослідники, протягом минулого року майже 91% ММСП відновили діяльність. Вони були змушені призупинити роботу у 2022 році через воєнні дії. До кінця року їх лишилося трохи більше 82%.
Окрім цього, компанії поступово нарощують темпи довоєнного рівня навантаження потужностей — у середньому зараз вони використовують їх на 53,4%. За даними опитування, до кінця 2024 року бізнеси мають на меті наростити показник до 56%, а також — за наявності попиту — збільшити оборот на 50%.

У яких сферах найбільші та найменші збитки

У більшості компаній заявили, що збитки через російську агресію становлять до 100 тис. доларів. Найбільше вплинуло на будівельну сферу та переробну промисловість, а найменше — на агропромисловий та телекомунікаційний сектори, а також сферу обслуговування.
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У дослідженні зазначено, що підприємства зі східних та південних регіонів України зазнали в 1,5 рази більших збитків, ніж на заході. Кожен другий підприємець заявив, що його бізнес не виживе без допомоги держави. Вони переконані, що позики, програми працевлаштування, зниження податків і гранти стали вирішальними для виживання.
ММСП має стриманий оптимізм щодо прогнозів на 2024 рік. Опитані підприємці назвали головні ризики, які впливатимуть на комерційну діяльність цього року:
  • непередбачувана ситуація;
  • низький попит;
  • дефіцит робочої сили.
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Проте у плани компаній не входить подальше скорочення персоналу, а це вказує на потенціал економічного відновлення.
Нагадаємо, за час дії воєнного стану в Україні видано 46 240 доступних кредитів на загальну суму 185,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 34 459 кредитів на 94,4 млрд грн).
За матеріалами:
Укрінформ
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