НКЦПФР визначила перелік критично важливих інвесткомпаній — Finance.ua

НКЦПФР визначила перелік критично важливих інвесткомпаній Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

НКЦПФР визначила перелік критично важливих інвесткомпаній

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) визнала критично важливими для економіки низку компаній, які отримають право претендувати на бронювання співробітників від мобілізації.

За даними НКЦПФР, ці компанії включені до переліку критично важливих, бо вони відповідають визначеним раніше самою Нацкомісією вимогам.

Зокрема, до переліку увійшли:

«Національний депозитарій України»;

«Універ Капітал»;

«Менеджмент Треже Трейдінг Лімітид»;

КУА «АПФ «Апінвест»;

КУА «Універ Менеджмент»;

КУА «Діамант Інвест Менеджмент»;

КУА «Клевер Кепітал»;

КУА «Актив».

Раніше, в лютому, такий статус від НКЦПФР також отримали компанії:

«БТС Брокер»;

«Інвестиційний капітал України» (ICU);

«Драгон Капітал»;

«Торговець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» (ТЦП «ПГІ»).

Крім того, аналогічне рішення ухвалено щодо державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку» як поки що єдиного на ринку підприємства, що здійснює діяльність із надання інформаційних послуг.

Нагадаємо, Національний банк України порадив банкам звернути увагу на потенційних інсайдерів і колаборантів у колективі.

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