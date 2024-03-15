Нацбанк порадив банкам пошукати потенційних колаборантів серед працівників — Finance.ua

Нацбанк порадив банкам пошукати потенційних колаборантів серед працівників Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Нацбанк порадив банкам пошукати потенційних колаборантів серед працівників

Національний банк України (НБУ) порадив банкам звернути увагу на потенційних інсайдерів і колаборантів у колективі.

Відповідного листа з рекомендаціями щодо посилення кібербезпеки банківської системи НБУ надіслав українським банкам.

У документі Нацбанк відзначає систематичні комплексні атаки на інформаційні системи, об'єкти критичної інфраструктури (ОКІ) та організації, що забезпечують їх функціонування, з метою викрадення даних, здійснення DDoS-атак і знищення інфраструктури.

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Щоб уникнути цих ризиків, регулятор також рекомендував банкам прибрати непотрібні внутрішні сервіси з мережевого периметра, використовувати для віддаленого доступу VPN або інші спеціалізовані рішення з обов’язковим використанням багатофакторної аутентифікації (MFA). Також Нацбанк закликав банки мінімізувати доступ до мережі й підвищити його контроль для сторонніх організацій і контрагентів.

Згідно з листом, Нацбанк рекомендував фінустановам відпрацювати сценарії відмови в обслуговуванні й процедури зміни провайдера, а також сценарії компрометації дата-центру (ДЦ) і переведення сервісів на інший ДЦ.

Серед інших рекомендацій — створення еталонних холодних копій критичних систем, серверів і конфігурацій, що зберігаються на окремих носіях без доступу до мережі.

Крім цього, НБУ пропонує банкам підвищити контроль над діями привілейованих користувачів, ізолювати й організувати жорсткий контроль доступу до систем управління інфраструктурою (системи віртуалізації, управління мережею, резервного копіювання, захисту тощо) та, якщо є така можливість, використовувати РАМ (Privileged Access Management) системи з цією метою.

Регулятор також порадив фінустановам застосовувати жорсткі правила фільтрації (egress rules) для надання доступу інформаційних систем до інтернету. У цій частині НБУ також закликав банки здійснювати моніторинг змін прав користувачів і внесення змін до групових політик.

Як повідомлялося, 12 грудня 2023 року найбільший український мобільний оператор «Київстар» зазнав руйнівної хакерської атаки, яка привела до повного припинення надання послуг.

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За даними Служби безпеки України, до кібератаки причетні російські хакери, які перебували у системі найбільшого мобільного оператора «Київстар» принаймні з травня 2023 року. За оцінками СБУ, хакери могли викрасти особисту інформацію, визначити місцезнаходження телефонів, перехопити SMS-повідомлення та, можливо, викрасти облікові записи Telegram.

Своєю чергою у пресслужбі «Київстару» витік персональних даних клієнтів заперечували, а оприлюднення даних про перебіг розслідування називали передчасним.

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