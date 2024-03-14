Україна в березні-квітні може отримати понад 10 млрд доларів допомоги, — голова НБУ Сьогодні 16:14

Фото: forbes.ua, forbes.ua

Ризик недостатності міжнародного фінансування для України зберігається. Проте останнім часом спостерігалися позитивні зрушення в цьому питанні.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

«Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд доларів. Активізація надходжень зовнішньої допомоги в найближчий час дасть змогу суттєво наростити обсяг міжнародних резервів», — сказав він.

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Пишний нагадав, що наприкінці лютого Рада ЄС схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024−2027 роки. У його межах уже в березні Україна має отримати перехідне фінансування обсягом 4,5 млрд євро.

«Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом та очікує рішення Ради директорів Фонду за тиждень», — сказав голова НБУ.

Як додав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, частково валюта з цієї допомоги буде продана на ринку.

«Фактично ці кошти надійдуть до бюджету і одразу стануть нашими міжнародними резервами. Ця валюта не піде напряму на валютний ринок. Водночас ці кошти будуть використані урядом для того, щоб профінансувати свої видатки. Частина з них, скоріш за все, буде використана і також відобразиться на стані валютного ринку», — сказав він.

Ніколайчук зазначив, що для НБУ важливо, щоб уряд та Мінфін «уникали шокових вливань ліквідності в систему», як ще зазвичай відбувається у грудні.

«Протягом року ці коливання ліквідності є більш-менш ритмічними. Якихось додаткових шоків ми не очікуємо», — сказав він.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз 12 березня підписали угоду щодо перехідного фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів — 6 млрд євро. Перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до Державного бюджету України вже у березні. Решту з цієї суми — 1,5 млрд євро — Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду має намір у другій половині березня розглянути надання Україні траншу на 880 млн доларів.

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