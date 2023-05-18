90% інвестицій Україна отримає тільки після закінчення війни — Dragon Capital — Finance.ua
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90% інвестицій Україна отримає тільки після закінчення війни — Dragon Capital

Казна та Політика
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90% інвестицій Україна отримає тільки після закінчення війни — Dragon Capital
90% інвестицій Україна отримає тільки після закінчення війни — Dragon Capital
Україна отримає 90% інвестицій від масштабних світових інвесторів тільки після закінчення війни, тому що ризики дуже великі.
Про це в інтерв'ю Радіо NV заявив очільник компанії Dragon Capital Томаш Фіала.
За його словами великі інвестиційні компанії, такі як Goldman Sachs чи BlackRock, «дуже симпатизують Україні й підтримують нас в цій війні».
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«А що стосується їх власних грошей або грошей їх компаній, то вони до нас прийдуть, більшість цих грошей — понад 90%, вони до нас прийдуть тільки після закінчення війни, тому що ризики дуже великі. Треба буде цих грошей ще дочекатися. Основною мотивацією їм ці гроші сюди вкладати — це буде відкриття перемовин з Європейським Союзом про вступу України, який ми очікуємо в грудні цього року. Очікуємо, що Європейський союз відкриє ці перемовини», — сказав Фіала.
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За його словами, мотивуватиме вкладати гроші в Україну можливість експортувати продукцію до ринку Євросоюзу, що є найбільшим у світі, без обмежень і без мита.
«Це був основний мотиватор вкладання грошей в центральноєвропейські країни як Польща і далі, які отримали в рази більше прямих іноземних інвестицій ніж Україна за останні 30 років», — пояснив Фіала.
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Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна має бути готова до вступу до Європейського Союзу через два роки. Країна розраховує отримати політичне рішення щодо початку переговорів про вступ уже цього року.
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